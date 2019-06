Ausstellung „Critical Care“ : Jetzt baue ich’s mir selbst

Umweltverträgliches, gesundes Bauen hieß bis Ende des vorigen Jahrhunderts vor allem, mit hochwertigen, edlen Materialien zu arbeiten, die man sich in Zeiten steigender Bodenpreise erst einmal leisten können musste. Wo man es mit „armen“ Baustoffen zu tun hatte, kamen meist architektonisch wenig ansprechende ökologische Experimente heraus – und das Selbstbauen, Reparieren und Umbauen wurde sowieso schnell als krude Bastelei von Aussteigern mit ideologisch eingeschränkter Weltsicht abgetan.

Die Ausstellung „Critical Care. Architektur für einen Planeten in der Krise“ im Architekturzentrum Wien fordert nun ein Umdenken, eine tiefgreifende Neuorientierung, die auch das ästhetische und ökonomische Selbstverständnis von Architektinnen und Architekten miteinbezieht: Angesichts extremer Klimabedingungen und sozialer Verwerfungen, Gentrifizierung und kapitalstarker Investorenmacht, so könnte man das Fazit der Ausstellung vorwegnehmen, kann und darf es heute nicht mehr darum gehen, als Architekt das herkömmliche westliche, vor allem von kurzfristigen kommerziellen Erwartungen geprägte Bauideal zu erfüllen und weltweit durchzusetzen.

Wo Beton und Glas unsinnig sind

Um einen vermeintlich besseren Standard zu erreichen, oder aus Prestigegründen, wurden dabei allzu oft Materialien wie Stahl, Beton und Glas auch in Gegenden durchgesetzt, wo diese klimatisch und ökonomisch unsinnig sind, und dafür die lokalen und klimatischen Bedingungen, die gewachsenen Strukturen der Gemeinschaft sowie die sozialen Rituale der lokalen Bevölkerung ignoriert. Die Kuratorinnen Elke Krasny und Angelika Fitz verstehen „critical care“ – wörtlich übersetzt: die Intensivpflege – und das vorausschauende Denken als lange vernachlässigte, aber derzeit mehr denn je erforderliche Qualitäten einer neuen Baupraxis; der auf Englisch erschienene Begleitkatalog stellt in Essays die gedanklichen Verbindungen zu feministischen, postkolonialen und kapitalismuskritischen Theoretikerinnen her.

Umsichtige Architektur, das beweisen die einundzwanzig Beispiele, die in der Ausstellung gezeigt werden, nimmt die elementaren Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner als Ausgangspunkt und begreift ihr seelisches wie körperliches Wohlergehen als Teil der Sorge um die Zukunft unserer Erde. Die Ausstellungsarchitektur ist einfach gehalten, außer zwei LED-Bändern mit durchlaufenden Katastrophenmeldungen zur Lage des Planeten, die hoch über dem Ausstellungsgeschehen angebracht sind, und einigen Tablets und Monitoren mit begleitenden Videoaufnahmen begnügt man sich mit Texttafeln und Fotografien, die bewusst auch das lokale Umfeld einbeziehen. Zu den sämtlich in diesem Jahrtausend weltweit realisierten Projekten gehören etwa Lehmbauten für obdachlose Kinder in Indien: Ein nach oben hin geöffneter Kegel aus sonnengetrockneten Lehmziegeln wird errichtet, in das Innere werden noch ungebrannte Gegenstände wie Ziegel oder Töpferware eingebracht.

Mehr Platz dank Balkon

Das Haus fungiert jetzt als Brennofen, es wird für Tage von innen erhitzt, was zu seiner Festigkeit beiträgt, während gleichzeitig die eingestellten Gegenstände, wenn sie dann verkauft werden, die Brennkosten einspielen. Alte Fahrradfelgen dienen als Fenster-Schalung, die Kuppel wird später mit Teegläsern verschlossen. In Pakistan hat Yasmeen Lari sich – nach einer Karriere als führende Architektin für Repräsentationsbauten – mit dem Wiederaufbau von Behausungen für Erdbeben- und Flutopfer beschäftigt. Ermöglicht durch die von ihr geleitete „Heritage Foundation“, entstehen Lehmhäuser, ein auf Bambuspfähle gestützter Bau schützt die wichtigsten Habseligkeiten des Dorfes, sollte es abermals zu Hochwasser kommen. In drei Jahren entstanden so mehr als 37.000 Unterkünfte.

Die europäischen Beispiele zeigen Verbesserungen im Bestand: In einem Sozialbau in Bordeaux, den das Team Lacaton & Vassal sanierte, erweitern mehr als fünfhundert dem Bau nachträglich wie ein Regal vor die Fassade gestellte durchgängige Balkone die beengten Appartements; mehr Platz, Helligkeit und der unverstellte Blick auf die Stadt erhöhen die Wohnqualität. Wie der zusätzlich gewonnene Raum konkret genutzt wird, hängt von den Bewohnern ab.

Bei vielen Projekten, insbesondere dann, wenn es sich nicht um improvisierte Bauten etwa nach einer Katastrophe handelt, sondern um städtebauliche Maßnahmen, stellen sich dennoch Fragen zur Nachhaltigkeit der hier vorgestellten Ideen: So wird in Kolumbien ein ausgedienter Wasserspeicher zum öffentlichen Raum umgewidmet, in Barcelona entstehen auf ehemaligen Straßenkreuzungen Plätze für Anwohner, in Wien ist man sich uneins, wie am Nordbahnhof ein Stück städtischer Brache als „Freie Mitte“ erhalten bleiben soll.

Wer trägt in all diesen Projekten Sorge um das Einhalten sozialer Regeln – und wer definiert diese? Inwieweit kann man Verantwortungsbewusstsein für den öffentlichen Raum planen – oder genauer: Wann und wodurch wird er zum gemeinsamen Raum? Die Antwort der Ausstellung lautet: durch gemeinschaftliches Inbesitznehmen und Obhut. Dem Architekten kommt hier eine neue Rolle zu – nicht mehr als Entwerfer, der maximal für die Zeit der Errichtung vor Ort ist, sondern als Betreuer, der sein Projekt langfristig begleitet, sein Wachsen und seinen Wandel mitgestaltet.