Wagner-Ausstellung in Berlin : Antisemit, und nun?

Handschrift und Hausschuh, Barett und Backenzahn – das alles zeigt die Ausstellung „Richard Wagner und das deutsche Gefühl“ im Deutschen Historischen Museum Berlin. Doch so pompös sie ist, so vieles kann sie nicht klären.

Immer mit „altdeutschem“ Samtbarett: Richard Wagner, hier fotografiert von Franz Hanfstaengl in München 1871. Bild: Deutsches Historisches Museum

Der verheerende Einfluss Richard Wagners auf eine deutsche Politik der Gefühle, seine Rolle bei der emotionalen Mobilmachung militärischer und staatlicher Entscheidungsträger ist seit Langem ein Thema der Forschung. Nora Eckert legte 2003 ihr Buch „Parsifal 1914“ vor, das eindrucksvoll beschreibt, wie die Denkfiguren und sprachlichen Formulierungen der kulturpessimistischen und rassistischen „Regenerationsschriften“ Wagners aus dem Umfeld seines letzten Musikdramas „Parsifal“ in den Rechtfertigungen für den Ersten Weltkrieg wiederzufinden sind. Vier Jahre zuvor hatte der Historiker Stig Förster in seinem Aufsatz „Kunst, Kulturpessimismus und Krieg. Lösungsansätze für das Rätsel von 1914“ die Faszination Wagners auf deutsche Spitzenoffiziere in der Heeresleitung beschrieben, die den Krieg nicht mit militärischer Vernunft planten, sondern nach einem kathartischen Ereignis lechzten, das – wagnerschen Verheißungen folgend – Erlösung und Reinigung im Untergang bringen sollte. Das waren bemerkenswerte Ansätze für eine „Geschichte der Gefühle“, die knallharte soziale Tatsachen schuf.

Diesem Forschungstrend, nach der Relevanz von Emotionen zu fragen, folgt auch die neue Ausstellung „Richard Wagner und das deutsche Gefühl“ im Deutschen Historischen Museum Berlin. Wie der Museumsdirektor Raphael Gross und der Kurator Michael P. Steinberg zu deren Eröffnung erklärten, wolle die Ausstellung zeigen, wie Richard Wagner als Komponist, Publizist und Festspielleiter sein Publikum erstens fühlen und zweitens deutsch fühlen lehrte. Seine Lehre der Gefühle als Schule der Versenkung und Verinnerlichung habe sich gegen eine Kunst als Spektakel, Geschäft und Unterhaltung gerichtet; in einem zweiten Schritt habe dann die Nationalisierung von Innerlichkeit, Tiefe und Wahrhaftigkeit als „deutsch“ in Abgrenzung zu „welsch“ und „jüdisch“ stattgefunden.