Deutsche Verkehrsstrategie : Zeit für die E-Revolution

Aktualisiert am

Ein Auto mit Plug-in-Hybrid-Antrieb in Berlin Bild: dpa

Wie wäre es, wenn Kinder, die in diesem Jahr geboren werden, als Erwachsene keinen Abgasgeruch mehr kennen würden? Wenn es möglich würde, dass sie auf dem Weg in die Schule nie mit der Hand vor ihrem Gesicht herumwedeln, um den Gestank eines vorbeifahrenden Autos oder Lastwagens wegzufächern? Wenn ihre Körper keine toxischen Abgaspartikel angestaut hätten, die Asthma, Krebs, Schlaganfälle und Herzkrankheiten verursachen. Es wäre ihnen unbegreiflich, wie Kinder einst an Luftverschmutzung sterben konnten.

Dies ist kein verrückter Traum. Es ist eine Zukunft, die zwei Automobil-Nationen einläuten können: Deutschland und Amerika. Die beiden Industriegiganten würden damit Städte und Lebensbedingungen auf der ganzen Welt verändern. Den globalen Transportsektor auf die Überholspur zu schicken wird nicht nur der Luftverschmutzung ein Ende setzen. Es ermöglicht darüber hinaus jene technologischen Fortschritte, die die Wissenschaft noch in diesem Jahrzehnt für erforderlich hält, um die Klimakrise zu bewältigen.