Osteuropäische Geschichte : Die Zuflucht liegt westwärts

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine stellt die Osteuropäische Geschichte in Deutschland vor neue Aufgaben. In der einstündigen Rede, mit der sich Wladimir Putin nach der Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk am 21. Februar im Fernsehen an das russische Volk wandte, sprach der Präsident ausschließlich über die Vergangenheit. Diese Rede war schon eine Kriegserklärung an die Ukraine – indem sie dem Nachbarland absprach, eine Geschichte zu haben.

Seitdem sind Historikerinnen und Historiker des östlichen Europa damit befasst, in den Medien, den Stadtöffentlichkeiten, Universitäten und Schulen die aktuellen Ereignisse in historische Zusammenhänge einzuordnen. Über Jahrhunderte fanden sich Ukrainer in verschiedenen Reichen und Staaten wieder: der Adelsrepublik Polen-Litauen, dem Zarenreich, dem Habsburgerreich und der Sowjetunion.