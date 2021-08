Im Zeichen der Freiheitsstatue : Auf ein Wiedersehen

Während der ersten Jahre nach dem Krieg bin ich dreimal und später als Siebzehnjähriger noch einmal auf einem Transatlantikdampfer im New Yorker Hafen in beiden Richtungen dicht an ihr vorbeigefahren. Jedes Mal voller Andacht und Respekt vor ihrer überragenden physischen Präsenz und ihrer großen symbolischen Bedeutung: die an die fünfzig Me­ter hohe, auf einem etwa noch mal so ho­hen massiven Sockel stehende Freiheitsstatue, Statue of Liberty oder auch Lady Liberty genannt.

Das sie tragende Eisengerüst ist von einem inzwischen grünlich leuchtenden Kupfermantel umgeben. Diese der Freiheit gewidmete Statue blickt als nationales und gleichzeitig weltumspannendes Wahrzeichen weit über das Meer. Ähnlich wie ihr Vorbild, die römische Freiheitsgöttin Libertas, streckt sie den rechten Arm mit der vergoldeten, ursprünglich als Leuchtturm gedachten Fackel in der Hand in die Hö­he und hält mit der linken die Tabula ansata mit dem eingravierten Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Zu ihren Füßen liegt eine zerbrochene Kette.