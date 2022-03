Aktualisiert am

Russische Musiker und Krieg : Auch in der Kultur hat der Westen gegen Russland versagt

Der Krieg in der Ukraine lässt uns neu nach der Humanität in der Kunst fragen. Gergiev, Netrebko und Currentzis haben die Welt erobert. Wir haben ihnen Beihilfe geleistet – und deren Hintermännern, ohne deren Absichten zu kennen.

Teodor Currentzis 2019 in der Elbphilharmonie - wessen Geld hat ihn so groß gemacht? Bild: Claudia Höhne

„Dieser Friede“ und „Dieser Krieg“ lauten die Titel von zwei Aufsätzen, die Thomas Mann in den Jahren 1938 und 1940 schrieb. Weltgeschichtliche Betrachtungen zum einen über den fauligen Frieden, in dem die Zerschlagung der Tschechoslowakei wie die Annexion Österreichs geduldet worden waren, zum anderen über die Selbstaufgabe von Demokratien, die zum Krieg führte. Vielen erscheint Geschichte derzeit als Wiederkunft des Gleichen.

,,Es ist schrecklich, dass künstlerische Beziehungen, wenigstens zeitweise, unter die Kollateralschäden von Putins Taten fallen“. Welch ein Wort, mit dem der Intendant Peter Gelb ankündigte, die Metropolitan Opera in New York werde die Zusammenarbeit mit Sympathisanten des russischen Diktators beenden. Kollateralschaden! Vor gar nicht allzu langer Zeit als „Unwort des Jahres“ gekürt. Nein, es geht nicht nur um „Begleitschäden“, sondern um den Verrat an der Kultur – Kultur im übergeordneten Sinne verstanden als Grundlage der Humanität – durch einen vertiert-brutalen Revanchisten. Er hat zwei Jahrzehnte darauf hingearbeitet, Europa die Quittung ausstellen zu können für ein kategoriales Versagen. Trotz der seit Jahren zunehmenden Erpressungen war Europa zur Politisierung des Geistes im Namen der Kultur und der Freiheit nicht bereit.