Ich stehe vorm Hotel und rauche. Gegenüber der Nachtklub Webster Hall und ein Haufen Leute, die sich vorm Eingang drängeln und reinwollen. Davor parkt in filmreifer Manier ein schnittiges Cabriolet, in dem ein schwarzer junger Mann in einem eleganten weißen Anzug sitzt und eine Zigarre raucht. Langsam bläst er den Rauch aus und beobachtet dabei lässig und leicht überheblich die Menge. Auch ich lasse meinen Blick über die Schar schweifen. Das letzte Mal habe ich etwas Ähnliches in einer kleinen Frontstadt im Osten der Ukraine gesehen. Dort standen die Leute allerdings nach humanitärer Hilfe an, eingefallen und gezeichnet von Kummer und sozialem Elend. Hier sehe ich lauter lustige Keith-Haring-Figuren, die nicht wissen, was das ist: Krieg, Massenerschießungen und die animalische Angst vor einer möglichen Besatzung, mit dem die von grundlosem Hass betörten Russen dein Land überziehen. Nein, hier gibt es lustiges, trunkenes Lachen, bunte Kleider, die roten Lichter des Nachtklubs, dichten Marihuana-Dunst und nicht zuletzt den Geist von Freiheit und Unbeschwertheit.

Heute ist meine letzte Nacht in New York. Ich lasse meinen Blick noch eine Weile auf dem schwarzen jungen Mann ruhen und denke, dass es nicht schaden könnte, ein paar Zigarren zu kaufen, die ich mit meinen Kameraden rauchen kann, wenn ich wieder im Dienst bin. Ich weiß doch, dass sie mich fragen werden: Was hast du uns aus Amerika mitgebracht, Tschech? Was soll ich für ein Dutzend ukrai­nische Soldaten, die genau genommen nichts brauchen, sonst noch mitbringen?