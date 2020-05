Arte-Dokumentation : Der große Mut der kleinen Leute

„Was findet sich unter ihrer Tapete?“, fragte Georges Perec in „L’Infra-ordinaire“. Pariser Tapeten gleichen bodenlosen Palimpsesten. Man fängt an zu kratzen und legt Schicht um Schicht neue Rätsel zutage. Jede halbe Gewissheit gebiert zwei ganze Geheimnisse.

Ruth Zylberman hat, bildlich gesprochen, vier Jahre lang die Wandbekleidungen eines Pariser Wohngebäudes abgeschabt. Herausgekommen sind dabei ein vielfach prämierter Dokumentarfilm, „Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe“ (2018, auf Youtube zu sehen), und ein 448 Seiten starkes Buch, „209 rue Saint-Maur, Paris Xe“, das jetzt in den Éditions du Seuil erschienen ist. Die Summe dieser beiden ungleichen Teile bildet weder den „Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen“, um einen anderen Text von Perec anzuführen, noch die „Autobiographie eines Mietshauses“ – so der Untertitel von Zylbermans Buch. Am ehesten könnte man von einer Mischung aus historischer Spurensuche, atomisierter Schnitzeljagd und kriminalpolizeilicher Ermittlung mit den Mitteln einer Amateurdetektivin sprechen.

Am Anfang des Unternehmens stand ein interaktiver Stadtplan: die mit Hilfe von Serge Klarsfeld erstellte Karte jener jüdischen Kinder, die zwischen 1942 und 1944 aus Paris deportiert wurden. Klickt man darauf eines von zahllosen roten Pünktchen an, erscheinen eine Adresse sowie die Liste der von dort verschleppten Minderjährigen. Zylbermans Mutter wurde 1944 im Alter von fünf Jahren deportiert: Aus dieser persönlichen Betroffenheit heraus keimte in der Schriftstellerin und Filmemacherin der Vorsatz, eines der roten Pünktchen zu erkunden. „Ein Haus. Ein einziges. Ein Haus, mit dem mich nichts verbände, über das ich aber trotzdem alles in Erfahrung brächte. Ich würde es filmen, ich würde es vielleicht auch schreiben.“

Ein derartiger Aderlass hinterlässt Spuren

Und schon öffnet die filmende Geschichtsschreiberin das Portal zur Nummer 209 der Rue Saint-Maur im 10. Arrondissement, studiert die Fassaden der vier aneinandergefügten Gebäude, die den „gentrifizierten“ – sprich: durch Topfpflanzen und Fahrräder aufgewerteten – Innenhof einrahmen, steigt in jedem der vier Treppenhäuser bis in den sechsten Stock hinauf. „Überall dieselbe gebrochen weiße Tapete, stellenweise verschmutzt und rissig.“

Den ursprünglichen Riss, welchen im übertragenen Sinne Serge Klarsfelds Namensliste der neun aus dieser Mietskaserne deportierten Kinder bildet, wird Ruth Zylberman von diesem ersten Erkundungsgang an beharrlich ausweiten. Sie stöbert in Archiven, eruiert anhand von Volkszählungen, wer wann zu- oder weggezogen ist, zeichnet Ansichten des Hauses und fertigt sogar ein Modell an, um zu visualisieren, wer neben wem wohnte. Vor allem jedoch greift sie zu Telefonbuch und -apparat, verschickt Hunderte von Mails und Briefen, schaltet Anzeigen in Zeitungen bis ins ferne Melbourne und macht so Überlebende und Zeitzeugen ausfindig. Von den seinerzeit dreihundert Mietern der Nummer 209 waren rund ein Drittel Juden. Zweiundfünfzig von ihnen wurden nach Auschwitz deportiert: die ersten mit dem Konvoi Nummer eins im März 1942, die letzten mit dem Konvoi Nummer 76 Ende Juni 1944. Ein derartiger Aderlass hinterlässt Spuren.

Der erste Überlebende, den Zylberman dank einem Buchausschnitt im Internet findet, ist a priori zu jung, um sich an irgendetwas zu erinnern. Charles Zelwer, 1940 an der Rue Saint-Maur geboren, wurde Mitte 1942 von seinen Eltern anderswo versteckt und kehrte erst nach der Befreiung 1944 in sein Geburtshaus zurück. Doch im Alter von zehn Jahren hatte er einen Wachtraum: Er sah sich in seinem Bett liegen, dann in jenem der Eltern; auf ein Klopfen an der Tür antworteten diese nicht. Später sagte der Vater: „Wir hauen ab“, woraufhin beide Eltern ihre Kleider zerschnitten. Was der Bub da in gleichsam filmischen Erinnerungsfetzen wiedererlebte, war die große Razzia vom 16./17. Juli 1942, die in Frankreich als „rafle du Vél’ d’Hiv’“ bekannt ist. Die Mutter hatte den Kleinen damals zu sich ins Bett genommen und ihm ein Bonbon in den Mund gesteckt, damit er still blieb, während Polizisten an die Tür trommelten; später rissen die Eltern, bevor sie – mit Erfolg – ihr Heil in der Flucht suchten, die Judensterne von den Kleidern.