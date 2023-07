Die Arolsen Archives in der gleichnamigen hessischen Kurstadt sind eine unscheinbare Institution mit einem großen Auftrag. Sie sammeln alles, was man über Opfer und Verfolgte des NS-Regimes in Erfahrung bringen kann, und geben es an Überlebende und Angehörige weiter. Vor sieben Jahren übernahm die Französin Floriane Azoulay die Leitung der Behörde und verordnete ihr einen Imagewechsel. Sie sollte nun nicht mehr nur archivieren und restituieren, sondern sich auf den sozialen Medien mit Hashtag-Kampagnen präsentieren. Die neue Sichtbarkeit war nicht jedermanns Sache. Unter den Archivaren meinten nicht wenige, sie halte sie von der eigentlichen Arbeit ab.

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Azoulay kam als Modernisiererin und ausgewiesene Expertin für Menschenrechts- und Diversitätsthemen nach Hessen. Zuvor hatte sie eine Abteilung für Toleranz und Antidiskriminierung bei der OSZE geleitet. Inzwischen meinen viele, dass ihr Führungsstil mit Respekt und Toleranz nur wenig zu tun habe. In einem Dossier, das der Rechtsanwalt Daniel Vogel Anfang März an die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien schickte, werfen mehr als 25 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter Azoulay und Vizedirektor Steffen Baumheier vor, an dem Archiv eine Kultur der Angst geschaffen zu haben.