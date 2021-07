28 Fragen an den CDU-Chef : Ihr Traum vom Glück, Armin Laschet?

Am Bodensee, am Rhein oder am Meer: Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, beantwortet den Fragebogen, den der Schriftsteller Marcel Proust gleich zweimal ausfüllte. Dabei verrät er viel über sich selbst.

Armin Laschet beim ARD-Sommerinterview am 11. Juli in Berlin Bild: EPA

1) Was ist für Sie das größte Unglück?

Von Menschen verursachtes Leid durch Krieg und Unfreiheit

2) Wo möchten Sie leben?

Im vielfältigen Deutschland

3) Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?

Wochenend und Sonnenschein ohne Fragebögen

4) Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Die gut gemeinten

5) Ihre liebsten Romanhelden?

Die immer wieder unterschiedlich interpretierten Figuren des Doktor Faust

6) Ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit?

Mevlüde Genç, die nach dem Brandanschlag von Solingen und dem Verlust ihrer Kinder zur Versöhnung aufrief, und alle, die dem Hass widerstehen.

7) Ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung?

Jeanne d'Arc in ihren vielfältigen Deutungen von Friedrich Schiller bis zu Jean Anouilh und Bertolt Brecht

8) Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten?

Verlässlichkeit

9) Welche bei einer Frau?

Verlässlichkeit

10) Ihre Lieblingstugend?

Identität von Denken, Reden und Handeln

11) Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Lesen, mit Menschen reden, Tatort und Bundesliga schauen oder einfach am Bodensee, am Rhein oder am Meer sitzen und sinnieren

12) Wer oder was hätten Sie sein mögen?

Niemand anderes

13) Ihr Hauptcharakterzug?

Zuneigung zum Menschen

14) Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten?

Dass sie so unterschiedlich und verschieden sind.

15) Was wäre für Sie das größte Unglück?

Unfreiheit, Krieg und ein zerstörter Planet

16) Ihr Traum vom Glück?

Vom Glück träume ich nicht.

17) Ihr größter Fehler?

Ungeduld

18) Was möchten Sie sein?

Jemand, der die Welt besser macht.

19) Ihr Lieblingsschriftsteller?

Derzeit Geert Mak und Navid Kermani

20) Ihre Helden in der Wirklichkeit?

Die Unbekannten, die sich für andere einsetzen.

21) Ihre Heldinnen in der Geschichte?

Sophie Scholl, Elsa Brandström, Mutter Teresa

22) Was verabscheuen Sie am meisten?

Falschheit, Ignoranz, Arroganz

23) Welche geschichtlichen Gestalten verachten Sie am meisten?

Hitler, Stalin und alle Helfershelfer

24) Welche militärischen Leistungen bewundern Sie am meisten?

Die, die Kriege durch kluge Strategie verhinderten.

25) Welche Reform bewundern Sie am meisten?

Die Abschaffung der Sklaverei

26) Wie möchten Sie sterben?

In Frieden mit Gott und den Menschen

27) Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?

Tatendrang

28) Ihr Motto?

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

(Im Notwendigen für die Einheit, im Zweifel für die Freiheit, in allem die Nächstenliebe.)

Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl am 26. September. Der praktizierende Katholik, der im Aachener Stadtteil Burtscheid geboren wurde, ist seit Januar dieses Jahres Bundesvorsitzender der CDU – und seit 2017 Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, wo er eine schwarz-gelbe Koalition führt.