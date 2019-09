Das moralisch gute Leben : Zukunft statt Spaltung

Das Blumencafé in Berlin-Prenzlauer Berg ist Blumenladen und Café in einem, ein klassischer Entschleunigungsort ohne aufgeklappte Notebooks auf den Tischen, dafür mit Papageien, die sich hin und wieder lautstark Gehör verschaffen. Ariadne von Schirach hat diesen Treffpunkt gewählt, der so grün und so friedlich ist, dass er auch jenen eine Auszeit verschafft, denen „Die psychotische Gesellschaft“ über den Kopf wächst. So lautet der Titel ihres neuen Buchs, das von Aktualität ist, ohne sich auf eines der derzeitigen Aufreger-Themen zu konzentrieren. Die Klimaschutz-Debatte ist also nur ein Thema unter vielen, die zwangsläufig in den Blick geraten, wenn man sich der Frage nach dem guten, dem richtigen Leben stellen will, aber eben ein enorm wichtiges Thema. Darüber, wie so ein Leben aussieht beziehungsweise auszusehen hat, wird im Moment viel und mit großer Erregung diskutiert. Erstaunlicherweise laufen die Lösungsansätze oft reflexhaft auf eine Sache hinaus: Verzicht. Auf Flugreisen, Fleisch, Plastik und SUVs zum Beispiel. Wer auf der vermeintlich moralisch richtigen Seite stehen will, wählt Grün, kauft Fairtrade-Produkte und regionales Gemüse und spricht nicht mit Menschen, deren politische Meinung rechts des linksliberalen Mainstreams angesiedelt ist. Als kürzlich in Frankfurt die Internationale Automobil-Ausstellung stattfand, kurvten viele sich breitmachende Lastenfahrräder durch die Stadt, an denen rosa Fähnchen mit der Aufschrift „Fuck SUV’s“ flatterten. Das Wir-und-die-anderen-Denken stellt lieber das Trennende in den Mittelpunkt, anstatt nach dem Gemeinsamen zu suchen. Für Ariadne von Schirach ist auch diese innere Zerrissenheit Symptom einer in die Krise geratenen „psychotischen Gesellschaft“.

„Das Problem mit der aktuellen Verzichtsrhetorik ist nicht nur der oberlehrerhafte Tonfall. Sie ersetzt die Kreativität und die Verantwortung, die es braucht, um an einer neuen Weltbeschreibung mitzuwirken, durch einen billigen Grabenkampf“, sagt Ariadne von Schirach. Daran, dass die „blinde und geistlose Konsumkultur“ an ein Ende kommt, zweifelt freilich auch sie nicht. Ohne Verzicht keine Rettung der Welt. Nur streicht sie deshalb nicht gleich das Fliegen kategorisch aus ihrem Leben oder verurteilt all jene, die gerne mal ein Steak essen. Die bequeme Fingerzeigmentalität ist nicht ihre Sache. Das tun andere, an Belehrungen und Verbotsideen herrscht kein Mangel. Kürzlich brachte die Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zum Beispiel ein Verbot von Ölheizungen ins Spiel, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Der Vorschlag dürfte besonders bei jenen Ängste geschürt haben, die sich ihre Miete gerade noch so leisten können. Denn was passiert, wenn die klimafreundliche Rundumerneuerung von Häusern und Heizungsanlagen die Mieten in die Höhe treibt?