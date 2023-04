Michelle Müller kommt gerade vom Skifahren. Die 20 Jahre alte Schweizerin aus Luzern besucht ihre Eltern, die in der Ferienregion Flims in der Schweiz wohnen. Vor ein paar Monaten war sie in Amsterdam und Kopenhagen, davor in Griechenland, Madrid und Portugal. Als sie vor rund eineinhalb Jahren nach der Matura ihre erste richtige Arbeitsstelle antrat, reduzierte sie zunächst ihr Arbeitspensum mit Einwilligung des Arbeitgebers – auch um mehr reisen zu können. All das schreibt Müller ganz offen in einem Berufsnetzwerk.

Müller zählt zu der Generation, die jetzt zum ersten Mal den Arbeitsmarkt betritt. Und schon jetzt ist ihr Ruf in den Personalabteilungen schlecht: Die Jungen seien faul, kritikunfähig und ohne Biss, so scheint das Fazit vieler Arbeitgeber zu lauten. Im ersten Job gleich deutlich weniger als 40 Stunden arbeiten? Für viele Ältere unvorstellbar. So gab in der jährlich erscheinenden Ausbildungsumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) jeder fünfte Betrieb an, dass es seinen Azubis an Motivation fehle. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey gaben sogar rund zwei Drittel der befragten Arbeitgeber an, dass die unter 25-Jährigen zu viel Wert auf ihre Work-Life-Balance legten. Nach alter Logik ist da schnell der Vorwurf im Raum, verwöhnt oder verweichlicht zu sein – nach sehr alter Logik.