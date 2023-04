Dass Arbeit kein Ponyhof ist, weiß ich nicht erst, seit Andrea Nahles es mir gesagt hat. Nicht mir persönlich, sondern der „jüngeren Generation“ und streng genommen nicht einmal der, sondern auf dem Umweg über Interviews mit der F.A.S. und der „Augsburger Allgemeinen“. Sechs Wochen ist das nun her, aber der Satz hallt nach.

Auch in den sozialen Netzwerken, wo er zum knackigen Schlagwort im Generationenkampf geworden ist. Denn man war sich natürlich längst darüber bewusst, dass Arbeit kein Zuckerschlecken ist, dass Leistung Arbeit auf Zeit bedeutet und dass der frühe Vogel den Wurm fängt. Dafür brauchte es kein Interview mit der Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit. „Arbeit ist kein Ponyhof“ ist das Äquivalent zu „Ohne Fleiß kein Preis“ – in der Sache völlig richtig, aber in diesem Fall selbstgerecht und am Thema vorbei.