Psychiaterin in San Quentin : Meine Arbeit im Todestrakt

Das Staatsgefängnis San Quentin bei San Francisco ist das älteste und berühmteste Gefängnis Kaliforniens, hier traten schon Popstars wie Johnny Cash und Metallica auf, hier waren bekannte Verbrecher wie Charles Manson inhaftiert. In dem 1852 eröffneten Komplex befindet sich der größte Todestrakt der Vereinigten Staaten. Seit 2006 hat es in Kalifornien keine Hinrichtungen mehr gegeben, im November 2016 stimmte eine Mehrheit der kalifornischen Wähler für eine Beschleunigung der Ausführung der Todesstrafe, der demokratische Gouverneur Gavin Newsom setzte aber die Verhängung der Todesstrafe per Dekret im März 2019 aus. Er will den Todestrakt in San Quentin auflösen. Die indischstämmige Psychiaterin Gundeep Sekhon lebt seit dreizehn Jahren in den USA und arbeitet seit drei Jahren in San Quentin mit den Gefangenen im Todestrakt. Hier stellt sie ihre persönliche Sicht der Dinge dar, keine offizielle.

Rainer Schmidt Verantwortlicher Redakteur Frankfurter Allgemeine Quarterly. Folgen Ich folge

Frankfurter Allgemeine Quarterly: Miss Gundeep Sekhon, wie viele Menschen sind derzeit in San Quentin inhaftiert?

Gundeep Kekhon: Etwas mehr als 3000, möglich sind bis zu 4000. Es ist ein Männergefängnis, allerdings haben wir ein paar Transgender-Frauen, die noch in ein Frauengefängnis überstellt werden müssen. Wir sind die einzige kalifornische Anstalt mit zum Tode Verurteilten – mit der höchsten Zahl von Todeskandidaten in den ganzen USA.

Eine Geschichte aus der aktuellen Ausgabe des Magazins der F.A.Z. „Frankfurter Allgemeine Quarterly“ Jetzt abonnieren

Wie viele Männer sitzen im Todestrakt?

Derzeit rund 700.

Worin besteht Ihre Arbeit?

Ich bin, unter anderem, die Psychiaterin für die Inhaftierten im Todestrakt. Ich habe ein Büro, in dem die Patienten mich besuchen können, oder ich spreche mit ihnen vor ihren Zellen.

Wie sehen die Zellen aus?

Im Todestrakt haben alle Einzelzellen, die kleiner sind, als man denkt. Es gibt darin eine Stahltoilette, ein Waschbecken und ein einfaches Bett.

Sind private Sachen in den Zellen erlaubt?

Sie wären erstaunt, wie manche ihre Zellen ausstatten. Einer meiner Patienten ist ein Basketballfan, er hat an den Wänden Poster seiner Stars. Oder man sieht Familienfotos. Einige haben erstaunliche künstlerische Fähigkeiten, sie malen Bilder, einer ist Experte für Perlenstickerei, einer für Häkelarbeiten, ein anderer für Stickerei. Und es ist wie draußen: Einige sind ordentlicher als andere – es ist ihr Zuhause.

In Filmen sehen wir oft Gefangene in orangenen Overalls, was tragen die zum Tode Verurteilten?

Alle Häftlinge tragen, was wir „das Blaue“ nennen, die offizielle Kleidung des CDCR, des „California Department of Corrections & Rehabilitation“. Die besteht aus blauen Jeanshosen, blauen Jacken aus Jeans, weißen Shirts und schwarzen und weißen Schuhen.

Ohne Schnürsenkel?

Die Schuhe, die der Staat ausgibt, haben nicht immer Schnürsenkel, aber sie dürfen ja auch private Schuhe tragen, einige laufen in topmodernen Sneakers herum. Wenn man nicht in psychiatrischer Behandlung oder stationär untergebracht worden ist, darf man auch Schnürsenkel tragen.

Und die orangenen Overalls?

Die werden nur beim Transport getragen. Wer Orange trägt, kommt entweder gerade in San Quentin an oder wird gleich woanders hingebracht.

Wo treffen Sie die Todeskandidaten?

Für ein vertrauliches Gespräch: im Büro. Sie werden von Vollzugsbeamten dorthin geführt. Außerhalb ihrer Zelle begleitet sie stets jemand. Dabei tragen sie immer Handschellen. Sie dürfen sich zu keiner Zeit frei bewegen. Im Büro steht ein „therapeutisches Modul“, in dem sie Platz nehmen müssen.