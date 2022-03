Wutbrief von Antje Rávik Strubel : Ich steige aus

Dieses ist ein Abschiedsbrief. Ein Abschiedsbrief an das Land, in dem ich lebe. Ich steige aus diesem Land aus. Ein Land, dessen Regierung den Hilferuf von Menschen, die in die Schrecken eines Vernichtungskrieges gestürzt werden, mit Standing Ovations bedenkt, während jeden Tag, jede Stunde, jede Minute neue Raketen, Geschosse, Granaten, Bomben Kinder und Alte, Kranke und Fliehende, Student*innen und Ärzt*innen, Konvois mit Medikamenten und Nahrung treffen, die durch deutsches Geld finanziert werden. Zynisch ist ein scharfes Wort. Aber jedes andere wäre weniger zutreffend.

Ich steige aus diesem Land aus, denn mein Einfluss auf dessen Politik ist gering. Eine Politik ohne Rückgrat. Die ein reiches Land regiert, aber nicht willens ist, etwas von diesem Reichtum aufzugeben, obwohl dieser Reichtum auch in gieriger Kumpanei mit einem Geschäftspartner angehäuft wurde, dessen repressive totalitaristische Tendenzen man schon vor Jahren hätte sehen, die Warnungen der osteuropäischen und baltischen Nachbarn schon vor Jahren hätte hören können. Ich steige aus einem Land aus, dessen Regierung es nicht über sich bringt, einem Kriegsverbrecher den Geldhahn zuzudrehen. Ich möchte nicht länger mitschuldig sein. Ich möchte nicht die Mitschuld an diesem Völkermord tragen, der an der Ukraine begangen wird. Ich möchte nicht länger russische Bomber bezahlen.

Ich verstehe das Zögern der Regierung dieses Landes nicht

Ich bin mit der Angst vor der Atombombe aufgewachsen, mein ganzes Leben lebe ich im Bewusstsein der Schrecknisse des Zweiten Weltkrieges, die von unserem Boden ausgegangen sind. Ich möchte nicht bis an mein Lebensende im Bewusstsein leben, einen weiteren Krieg mitfinanziert zu haben. Ich habe nicht den Zusammenbruch einer sozialistischen Diktatur erlebt, um jetzt zuzuschauen, wie ein vom sowjetischen Geheimdienst trainierter und ausgebildeter Diktator Europa erneut mit Schrecken überzieht. Ich verstehe das Zögern der Regierung dieses Landes nicht (und ich trage es nicht länger mit), ein Zögern, das schon vor Putins Einmarsch begann und an dem sich seither wenig geändert hat, dieses blässliche Vertagen von Entschlüssen, die dringlicher geboten sind als alle anderen Entscheidungen der letzten Jahrzehnte, dieses Zaudern, das mich verzweifeln lässt, dieses Festbeißen an wirtschaftlichen Argumenten auf Kosten von Menschenleben. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir uns das leisten können. Der Krieg hat bereits jetzt stärkere Auswirkungen auf uns, als vorübergehende Energieengpässe es haben werden.

„Haben Sie Auswanderung in Betracht gezogen?“, fragte Max Frisch einst in einem seiner berühmt gewordenen Fragebögen. „Ja“, würde ich ihm heute antworten. „Aber es nützt nichts. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe einen deutschen Pass. Ich bin schon an all dem beteiligt.“ Ich werde eines Tages mitverantwortlich gemacht werden, wenn gefragt wird, warum dieser Krieg im Europa des 21. Jahrhunderts möglich war, warum er so furchtbar war, warum er so viele Menschenleben gekostet hat. Und warum wir, wenn wir doch wussten, was los war, wenn wir doch besser als je zuvor in der Geschichte darüber informiert waren, weiterhin den Gashahn dieses Kriegsverbrechers offen ließen. Warum uns unser eigenes Wohlbefinden wichtiger war als das derjenigen, deren Mut wir mit Standing Ovations beklatschten, während sie im Bombenhagel standen. Alles, was ich tun kann, ist, diesen Brief im Sinne eines symbolischen Ausstiegs in Anlehnung an Kurt Tucholsky zu unterschreiben,

„Rávik, aufgehörte Deutsche“.

Mehr zum Thema 1/ 20:26

Antje Rávik Strubel ist Schriftstellerin. Mit ihrem Roman „Blaue Frau“ gewann sie im vergangenen Jahr den Deutschen Buchpreis.