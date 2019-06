Antisemitismus im Internet : Youtube lässt Hass gegen Reich-Ranicki zu

Der Plattformbetreiber Youtube will vermehrt gegen diskriminierende Videos vorgehen. Mehr noch: Youtube wolle derartige Videos verbieten, hieß es erst wieder vor ein paar Tagen. Solche, welche die NS-Ideologie verherrlichen, den Holocaust leugnen oder ein „gewalttätiges Ereignis“ wie das Massaker an der Sandy Hook Elementary School in Connecticut, bei dem 2012 achtundzwanzig Menschen starben. Auch Videos über angebliche Wunderheilungen will Youtube ins Visier nehmen. Die Richtlinien gegen Hassrede und diskriminierende Inhalte würden stetig aktualisiert, teilte der Tochterkonzern von Google vor ein paar Tagen mit. Doch ist das wirklich so? Geht Youtube Hassrede und Verleumdung nach? Und wenn ja, nur bei den Videos oder auch bei den Kommentaren zu den Videos? Wir machen die Probe aufs Exempel.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

Das Exempel sind Kommentare zu Videos, die bei Youtube zum Beispiel zu der Literaturserie „Lauter schwierige Patienten“ abrufbar sind. In dieser trafen sich der einstige, im Herbst 2013 verstorbene Literaturchef dieser Zeitung, Marcel Reich-Ranicki, und der damalige Intendant des Südwestrundfunks, Peter Voß. Sie sprachen über bedeutende Schriftsteller und deren Werk. Im Mai 2001 starteten die Sendungen, es begann mit Bertolt Brecht, es folgten Dialoge über Heinrich Böll, Erich Kästner, Max Frisch, Ingeborg Bachmann, Elias Canetti und andere. Bei Youtube kann man die Literaturserie anschauen, eingestellt hat sie jemand, dem sie offenbar sehr gut gefiel.

Platter Antisemitismus

Von den Kommentatoren, die dazu Bemerkungen abgeben, kann man das nicht nur zum Teil nicht behaupten. Es finden sich vielmehr Einträge, in denen der Holocaust-Überlebende Marcel Reich-Ranicki rassistisch und antisemitisch beleidigt wird. „Als Vorzeige Jude hat man nicht automatisch literarische Kompetenz“, heißt es unter dem Mitschnitt der Sendung „Lauter schwierige Patienten“, in dem es um Ingeborg Bachmann ging – die Formulierung „Vorzeigejude“ findet sich auch unter weiteren Ausgaben der Sendung. Und schließlich ist zu lesen: „Marcel Reich Ranicki, der Mörder und Eichmann von Kattowitz! Er hat Schlesier deportieren und ermorden lassen, der Verbrecher.“ Der Eintrag findet sich in leicht variierter Form ebenfalls unter anderen Videos der „Lauter schwierige Patienten“-Reihe. „Mörder, Mörder, Mörder! Ich scheisse auf dein Grab“, ist da zu lesen. Der Autor dieser Hassrede arbeitet sich an Reich-Ranicki geradezu ab. Dergleichen Äußerungen desselben „Kommentators“ finden sich unter Zusammenschnitten des „Literarischen Quartetts“, der berühmten Literatursendung, die Reich-Ranicki mit Hellmuth Karasek und Sigrid Löffler von 1988 bis 2001 für das ZDF bestritt.

Der Holocaust-Überlebende Marcel Reich-Ranicki, dem unter abenteuerlichen Bedingungen im Januar 1943 mit seiner Frau Teofila kurz vor dem Abtransport in das Vernichtungslager Treblinka die Flucht aus dem Warschauer Getto gelang, wird als „Mörder“ und „Eichmann von Kattowitz“ bezeichnet. Das müsste doch, denkt man sich, gegen die Regeln, die Youtube sich gibt, verstoßen. Strafrechtlich kommt eine ganze Reihe von Verstößen in Betracht: Beleidigung (Paragraph 185 Strafgesetzbuch), üble Nachrede (Paragraph 186), Verleumdung (Paragraphen 187, 188), Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (Paragraph 189), Volksverhetzung, Billigen, Leugnen und Verharmlosen des NS-Völkermords (Paragraph 130), falsche Verdächtigung (Paragraph 164) und Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen (Paragraph 166 Strafgesetzbuch). Nicht zu vergessen die Bestimmungen gegen Hassrede und Löschpflichten gemäß Netzwerkdurchsetzungsgesetz.