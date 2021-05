Antisemitismus : Die beschwiegene Quelle des Judenhasses

Am Dienstag hat das Innenministerium die Fallzahlen politisch motivierter Straftaten des vergangenen Jahres vorgelegt. Die Zahl antisemitischer Straftaten ist demnach ein weiteres Mal gestiegen, und zwar um 15,7 Prozent. Dem rechtsextremistischen Spektrum werden 94,6 Prozent zugerechnet. Innenminister Seehofer nannte das besorgniserregend und beschämend.

Thomas Thiel (tth), Feuilleton Folgen Ich folge

Dass die zweite Zahl höchstwahrscheinlich falsch ist, wird ihm bewusst sein. Spätestens seit der Antwort des Berliner Senats auf die Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe im Mai 2019 ist nämlich bekannt, dass die maßgebliche Polizeistatistik des Bundeskriminalamts verzerrt ist. Antisemitische Delikte, die nicht klar einer Tätergruppe zuweisbar sind, werden pauschal rechts eingeordnet. Selbst wenn sich bei den Ermittlungen herausstellen sollte, dass sie nicht rechtsextremistisch motiviert waren, bleiben sie in manchen Ländern – die Praxis ist unterschiedlich – in der dann nachweislich falschen Kategorie stehen.

Amtliche Begründungen

Die Polizeibeamten können gegen den offenkundigen Unsinn nichts tun. Die Vorgaben könnten nur durch die Innenministerkonferenz neu geregelt werden. „Es ist ohne Zweifel realitätsverzerrend, wenn pauschal jede antisemitische Straftat dem rechtsmotivierten Straftatenbereich zugeordnet wird, da Antisemitismus viele Quellen hat“, sagt Martin Halweg von der Berliner Polizei gegenüber der F.A.Z. Das stimmt mit den Erkenntnissen der Antisemitismusforschung überein, die von drei Hauptwurzeln des Antisemitismus ausgeht: rechter, linker und religiöser Ideologie. Warum unternimmt der Innenminister keine Anstrengungen, die Bürger auf die Fehlerquelle hinzuweisen und die Statistik zu reformieren?

Wissen war nie wertvoller Sichern Sie sich mit F+ 30 Tage lang kostenfreien Zugriff zu allen Artikeln auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Es gibt in den BKA-Kriterien zwar auch eine Rubrik „nicht zuzuordnen“. Sie wird aber selten gewählt, weil nach Auskunft des Bundeskriminalamts eine menschenverachtende Ideologie wie der Antisemitismus primär rechts angesiedelt sei, wie eine Nachfrage dieser Zeitung ergab. Das heißt jedoch nicht, dass sie nicht auch einen anderen Hintergrund haben kann. Das Innenministerium erklärt auf Rückfrage unterdessen, dass man die unklaren Fälle dem rechtsextremen Spektrum zuweise, weil es zu Verzerrungen führen würde, wenn man sie der Rubrik „nicht zuweisbar“ einordnen würde.

Das BKA geht davon aus, dass die Motivation der Täter in der Regel klar erkennbar ist. Das ist in der Praxis jedoch oft nicht gegeben. So komme es beispielsweise dazu, dass der von der Terrormiliz Hizbullah regelmäßig genutzte Hitlergruß auf einem Al-Quds-Marsch als rechtsradikale Straftat gewertet werde, kritisiert Benjamin Steinitz vom Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus.

Prävention auf schiefer Basis

Die Polizeistatistik ist schon lange umstritten, weil das Ergebnis in auffallendem Kontrast zu Opferbefragungen steht. Der große Beschwiegene ist der muslimische oder arabische Antisemitismus. Der Terminus ist unscharf, denn ob diese Form des Antisemitismus auf religiöse oder politische Motive wie den Nahostkonflikt zurückgeht, ist in der Praxis schwer zu unterscheiden. Es ist auch nicht immer leicht, Islamismus und rechte Ideologie auseinanderzuhalten. Nach einer Studie der Europäischen Agentur für Grundrechte von 2018 sind Menschen mit islamistisch-extremistischen Ansichten die am häufigste genannte antisemitische Tätergruppe in Deutschland mit 41 Prozent (im Vergleich: Rechtsextremismus liegt bei zwanzig Prozent). Nach einer Studie der Universität Bielefeld, die auf einer Opferbefragung fußt, kommen mehr als achtzig Prozent der antisemitischen Angriffe von Muslimen.

Die statistischen Werte ändern sich deutlich, wo der Täter bekannt ist. Bei körperlichen Attacken gegen Juden weist der Antisemitismus-Bericht 2017 des „Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus“ neunzehn Prozent dem Rechtsextremismus zu, 81 Prozent dagegen Muslimen. Durch die Polizeistatistik „entsteht möglicherweise ein nach rechts verzerrtes Bild über die Tatmotivation und den Täterkreis“, heißt es in dem Bericht.

Mehr zum Thema 1/

Das Bundesinnenministerium beruft sich darauf, eine händische Überprüfung für die Jahre 2017 und 2018 habe keine sachfremden Zuordnungen in der Statistik ergeben. Wie man sich diese Prüfung vorzustellen hat, wird auf Nachfrage jedoch nicht erläutert. Der Sozialwissenschaftler Ruud Koopmans berichtet indessen, dass von den 44 antisemitischen Straftaten, die 2017 in Hamburg registriert wurden, die Zuordnung in 24 Fällen geändert werden musste und davon in siebzehn Fällen eine Neuzuordnung der Motivation als „religiöse Ideologie“ (heißt: Islamismus) und in einem Fall eine Einstufung als „ausländische Ideologie“ vorgenommen wurde. Er beruft sich auf eine Auskunft des Hamburger Senats. Das Bewusstsein, dass die BKA-Statistik diese Form des Antisemitismus nicht angemessen erfasst, ist in den Behörden präsent. Seltsamerweise gibt es keine signifikanten Anstrengungen, die Fehlerquelle zu korrigieren.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Dass vom Rechtsextremismus eine sehr große Gefahr für Juden ausgeht, ist völlig unumstritten. Es gibt keinerlei Anlass, das zu unterschätzen. Das kann aber kein Grund sein, der Öffentlichkeit wissentlich ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit zu präsentieren. Auf der Grundlage der Statistik werden Präventionsprogramme beschlossen. Wem der Kampf gegen Antisemitismus ernst ist, wird sich hier nicht auf schiefe Zahlen verlassen. Es wird Zeit, dass Horst Seehofer darüber aufklärt.