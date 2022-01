Antisemitische Straßennamen : Eine dilettantische Provokation

Aktualisiert am

Und was ist mit der Wahnfriedstraße? Der Berliner Senat hat Straßennahmen mit „antisemitischen Bezügen“ aufgelistet, auch der Richard-Wagner-Platz gehört dazu. Der Opernintendant Barrie Kosky legt den Wahnwitz der Berliner Planungen bloß.

Kürzlich setzte der Berliner Senat ein Gutachten in Umlauf, das 290 „Straßennamen mit antisemitischen Bezügen“ auflistet und in circa hundert Fällen die Umbenennung empfiehlt, darunter auch für den Richard-Wagner-Platz in Charlottenburg. Als Barrie Kosky, der Intendant der Komischen Oper, davon hörte, war seine erste Reaktion schallendes Gelächter und seine zweite Wut. Das hat er jetzt der „Berliner Zeitung“ erzählt.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. Folgen Ich folge



Der aus Australien gebürtige Opernregisseur ist ein Spezialist für die Erzeugung von Lachsalven und Spaßgewittern. In seiner Bayreuther Inszenierung der „Meistersinger von Nürnberg“ synchronisiert er das majestätische Ungestüm des Vorspiels mit dem Gewimmel im Salon der Villa Wahnfried, wo der Hausherr nicht nur Gäste, sondern auch Paketboten empfängt und sich vor kindischem Entzücken gar nicht mehr einkriegt beim Auspacken seiner neuen Schuhe. In Gestalt des Schusters Hans Sachs hat Wagner sich einen urdeutschen Doppelgänger erfunden, aber für die Ausführung seiner Werke ist er angewiesen auf die Maßarbeit von Lieferanten wie dem Dirigenten Hermann Levi.