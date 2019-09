Antike Vorbilder für Johnson : Die Frage ist, wer das Sagen hat

Vor vier Jahren ist Boris Johnson in einem Gladiatorenkampf gegen die Althistorikern Mary Beard angetreten. Es ging dabei um die alte Frage: Griechenland oder Rom. Johnson trat für die Griechen in die Arena, Mary Beard für die Römer. Es war bezeichnend, dass Johnson in seinem Loblied auf die alten Griechen insbesondere deren Bereitschaft zur Aufsässigkeit, zur Entkleidung des falschen Scheins und zur Satire als großes Vermächtnis sah. Oder dass er den Zorn des Achilles als ersten Ausdruck meritokratischer Entrüstung darstellte und die Gefallenenrede des Perikles mit Begriffen aus seinem eigenen politischen Register als Ausdruck jener Ideale zusammenfasste, „die uns bis heute beseelen“: Freiheitsgeist, Regierung für die vielen, nicht die wenigen, Gleichheit vor dem Gesetz, Aufstieg durch Leistung, dem Nachbarn seine Freuden nicht missgönnen und Demokratie. „Und was“, fragte der sich in Begeisterung redende Johnson damals, „haben die Römer mit der Demokratie angestellt?“ Er setzte eine rhetorische Pause, bevor die Pointe kam: „Sie haben sie zugunsten der Diktatur abgeschafft.“

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Angesichts des Aufschreis gegen den Demokratieverlust und des Um-sich-Werfens von überzogenen Schlagwörtern wie „Diktatur“, die Johnsons provokantes Vorgehen als britischer Premierminister in den letzten Tagen hervorgerufen hat, entbehrt dieses Debattierspiel nicht einer gewissen Ironie, zumal Mary Beard und die Römer an jenem Novemberabend 2015 den Sieg davongetragen haben. Das Publikum, das vor Beginn der Vorstellung noch den Griechen den Vorzug gegeben hatte, votierte danach mit 56 Prozent für das alte Rom. Die Strategie des neuen Regiments in Downing Street lässt mutmaßen, dass der pragmatische Johnson womöglich eine Lehre aus dieser Niederlage gezogen und die Methoden der Römer näher ins Auge gefasst hat.