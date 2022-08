Anthroposophie : Mit Globuli und mystischen Ideen gegen Krankheitserreger

Aktualisiert am

Globuli kommen in der homöopathischen Medizin regelmäßig zum Einsatz. Bild: Wolfgang Eilmes

Wer im Supermarkt zu Demeter-Milch oder in der Apotheke zu Euphrasia-Augentropfen greift oder zu einem anthroposophischen Arzt geht, wird in den seltensten Fällen wissen, welch okkulter Überbau sich dahinter verbirgt. Heute sind Anthroposophen bei ihren vielen Wirkungsbereichen mit Bezügen zu Rudolf Steiner, der die Glaubenslehre vor gut 100 Jahren begründet hat, oft zurückhaltend. Er hatte Interesse an Wissenschaft und moderner Medizin, doch beschäftigten auch esoterische Ideen zur Entwicklung von Himmelskörpern sowie angeblichen Verbindungen mit dem Pflanzenwachstum seine Phantasie.

Demeter-Bauern hätten „auch gestaltende Kräfte des Kosmos“ im Blick, heißt es lediglich auf der Homepage des Demeter-Landwirtschaftsvereins – sie hätten die „Chance, sich fein wahrnehmend mit dem Betriebsorganismus zu verbinden“. Derartige Aussagen klingen nach einem ganzheitlichen Ansatz. Doch bis heute tragen Anthroposophen auch höchstpro­blematische Ideen Steiners in die Gegenwart, was etwa in der Medizin fatale Folgen haben kann. Kritik ist unerwünscht.