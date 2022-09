Reise nach Czernowitz : Sie können jederzeit alles verlieren

In Iras Augen sitzt etwas Graues, Grausames. Doch was? „Gleich“, sagt sie, „lass uns jetzt gehen.“ Dann läuft sie schnell an den Bars, Restaurants, Cafés der Kobylanska vorbei, die Straße ist vollgestellt mit Tischen, Stühlen, mit Menschen, Straßenmusikern. Stumpfhaarige und träge Straßenhunde liegen auf dem Asphalt. In Czernowitz, im Westen der Ukraine, ist der russische Krieg fast unsichtbar, fast stumm – seit einer Woche gab es keinen Luftalarm.

Anna Prizkau Redakteurin im Feuilleton.

„Da ist mein Auto“, sagt Ira, deutet mit ihrem Kinn nach links auf eine kleine Seitenstraße. Wir fahren.