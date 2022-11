Preissteigerungen als Chance : Von der Inflationsangst zum Freiheitsbewusstsein

Aktualisiert am

Eine Geld- und Selbstwertschwächung: Viele Menschen bangen vor den aktuellen Preissteigerungen. Doch in der Sorge liegt auch eine Chance. Ein Plädoyer für die Haltungsfreiheit.

Wir sind zur Haltungsfreiheit verurteilt: Materieller Verzicht kann einen Zuwachs an Autonomie bedeuten. Bild: dpa

Das Herz rast, der Schweiß tropft von der Stirn, und manchmal raubt Gedankenkreisen den Schlaf: Angst gehört zum Dasein, ist ein Stück weit Teil der menschlichen Natur. Derzeit ist es die Inflation, die von außen hereinbricht, für viele vergleichbar mit einer Naturkatastrophe, die den ein oder anderen um den Schlaf bringt. Die Inflationsrate ist hierzulande so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, ähnlich wie die Angst davor.

Felix Schwarz

Angst lässt sich sowohl psychologisch als auch philosophisch betrachten. Das Deutsche Institut für virtuelle Realitäten zeichnete ein Forschungsprojekt der TH Köln mit dem XR Science Award 2022 in der Kategorie „Best Practice“ aus. Ziel des Projekts ist es, mithilfe von Probanden, die in virtuellen Bedrohungslagen Aufgaben lösen sollen, neue Therapieansätze abzuleiten. Dabei unterscheiden die Forscher zwischen Furcht, die als Fluchtreaktion auf eine Bedrohung, und Angst, die als aktive Näherung an eine unangenehme Situation zu verstehen ist.