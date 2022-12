Schweizer Neutralität : Das Gold der Russen

Eher diskret gedachte die Schweiz ihres letzten Krieges vor 175 Jahren, der ein Bürgerkrieg war. Zwei Lager standen sich im „Sonderbundskrieg“ von 1847 gegenüber: Die liberalen, wirtschaftlich fortgeschrittenen, antiklerikalen Kantone kämpften gegen die katholisch-konservativen Stände. Im Aargau wurden die Klöster geschlossen. Im Gegenzug betraute Luzern die Jesuiten mit dem Unterricht auf der Sekundarstufe. Die feindlichen Handlungen begannen am 9. November, die entscheidende Schlacht fand nach drei Wochen in Gisikon bei Luzern statt. Hundert Tote waren zu beklagen.

Der Historiker Olivier Meuwly vergleicht den Sonderbundskrieg mit dem amerikanischen Sezessionskrieg und betont dabei den respektvollen Umgang der Sieger mit den Besiegten. Während 1848 in Europa die Gegenrevolution den „Frühling der Völker“ und die Hoffnungen der Republikaner erstickte, konnten sich in der Schweiz die demokratischen Institutionen entfalten. Langfristig schweißte ihr Bürgerkrieg die Eidgenossen zusammen und legte den Grundstein für ihr föderalistisches System. Es beruht auf der Teilung der Macht und dem Zusammenspiel von Mehr- und Minderheiten, für die es kein Vetorecht gibt.

Eine gewaltige Zerreißprobe für den nationalen Zusammenhang war der Erste Weltkrieg: Die neutralen Schweizer hielten es mit den Ländern ihrer Muttersprache. Auch 1940 blieb die Schweiz, umzingelt von Hitler, Pétain und Mussolini, verschont. Der Plan zur Verteidigung sah den Rückzug ins „Réduit“, in die unterirdischen Bunker in den Alpen vor. Réduit und Neutralität prägten auch nach 1945 den helvetischen Horizont. Die Schweiz habe sich aus der Geschichte verabschiedet, befand der Historiker Jean-Rodolphe von Salis am Ende des Kalten Kriegs.

Dann eben über Umwege

Mit der Réduit-Ideologie und dem Trugbild einer unbefleckten Schweizer Vergangenheit verhinderte am 6. Dezember 1992 Christoph Blochers neue Schweizer Volkspartei den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum. Aber auch die Schweiz geriet auf die Anklagebank der Weltöffentlichkeit, als eine Historikerkommission die Vorwürfe über ihr Verhalten im Krieg klärte: Waffen hatte das Land beiden Seiten geliefert. Zum Symbol des Schweizer Sündenfalls wurde das Gold – das Raubgold – der Nationalsozialisten, das in die Schweiz kam und von der Nationalbank reingewaschen wurde. Später stand die Schweiz wegen der Goldgeschäfte mit dem Apartheid-Regime in Südafrika und der Sowjetunion in der Kritik.

Mit Putins Überfall auf die Ukraine wurde auch sie von der Geschichte und der Vergangenheit eingeholt. „Die Schweiz führt Krieg“, verkündete Christoph Blocher und meinte den Nachvollzug der Sanktionen gegen die Oligarchen. Seither ist eine heftige Debatte über die Neutralität des Landes im Gange. Viel vermittelt hat die Schweiz bislang nicht. Das Treffen von Biden und Putin hat den Krieg nicht verhindert. Zwar kam in den Monaten März und April kein russisches Gold in die Schweiz. Anfang August hat sie den Import verboten. Aber auch die Umwege führen in eidgenössische Raffinerien. „Das Import-Verbot ist löchrig“, schreibt der „Blick“. Die Europäische Union ist im Begriff, das Hintergehen von Sanktionen als „Euroverbrechen“ zu etablieren. Als „Kampfansage“ an Brüssel bezeichnet die NZZ eine Initiative souveränistischer Kreise, die mit einer Abstimmung ein Verbot der Übernahme von EU-Sanktionen erreichen wollen.