Merkel und Adichie : „In diesem Sinne bin ich Feministin“

Stimmengewirr. Wer wartet auf die Kanzlerin und wer auf Chimamanda Ngozi Adichie, die extra aus Lagos angereist ist? Wer weiß, was sie sich überhaupt zu sagen haben? Draußen in der Sonne vor dem noch neu und weiß leuchtenden Düsseldorfer Schauspielhaus, dort, wo die Limousinen stehen, erklärt ein Polizist einer Gruppe Jungs, dass Frau Merkel da drinnen eine Schriftstellerin ehrt, oder umgekehrt, und sie sich deshalb benehmen müssen.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Auf der Bühne sitzen die beiden jetzt mit Abstand in Ledersesseln. Links fürs Publikum die Regierungschefin, die von Räumen des Rückzugs spricht und ernst von Gemeinsinn. Einen blauen Blazer trägt sie und hält das Mikro akkurat vor der Brust. Die andere, die einflussreiche Schriftstellerin in besticktem Kleid und roten Schuhen, mahnt sich selbst zu innerer Ruhe und zeigt doch, wie sehr sie das alles berührt. Gerade noch haben sich beide mit ihren Masken im gleichen Rhythmus Luft zugewedelt. Erste Frage: Was wird nur aus Europa, wenn die Kanzlerin weg ist?

Es könnte der ideale letzte, große, persönliche Auftritt dieser Kanzlerin sein, den die Journalistinnen und Unternehmerinnen Miriam Meckel und Léa Steinacker in Düsseldorf 2020 arrangiert und wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben haben, aber noch ist ja nicht Schluss, noch ist volle Konzentration gefordert, und deshalb: „Ich bin meinem Amtseid so verpflichtet wie am erstem Amtstag 2005.“ Kein Anlass für Sentimentalität. Chimamanda Ngozi Adichie aber hat schmeichelhafte Beobachtungen über die Konkurrenz europäischer Staatsoberhäupter mitgebracht („Some are better than others“) und Erinnerungen an die Begeisterung ihrer Mutter vor dem Fernseher in Lagos, als sie Merkel beim G8-Gipfel sah. Gut tut das, und auch, an dieser Stelle mal über Schönes und Wahres reden zu dürfen, darüber zum Beispiel, dass Demokratie viel mehr ist als Politik: Philosophie, Kultur, Religion – und eben auch Literatur.

Im Netz zuhause

Man kann nicht sagen, dass sich da zwei Gleichgesinnte getroffen haben. Merkel kennt den afrikanischen Kontinent besser als ihre Vorgänger, aber nicht die Erfahrung der Diskriminierung, die Adichie in ihren Büchern beschreibt. Für Adichie, die sich zum „Stamm der Linken“ zählt, sollten alle Feministinnen sein. Merkel hat 2017 beim Frauengipfel gesagt, sie wolle sich nicht mit einem Titel schmücken. Adichies Position, dass man Menschen, die nicht gleich gestellt sind, nicht gleich behandeln kann, deckt sich nicht ganz mit der Zusammenfassung der Kanzlerin, „dass Frauen und Männer in gleichem Maße am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen“, aber dann sagt sie es tatsächlich noch: „In diesem Sinne bin ich Feministin.“ Und: „Ja, wir sollten alle Feministen sein.“ Und jetzt wird geklatscht.

Adichie hat zuletzt viel Ärger in ihrem eigenen Stamm gehabt wegen ihrer Haltung zu Transfrauen. Sie ist im Netz zuhause, sie glaubt an die heilende Kraft der digitalen Gemeinschaft, jetzt aber spricht sie über die Gefahren. Junge Menschen sollen sich nicht auf TikTok informieren und die Angst, das Falsche zu sagen, soll nicht verhindern, überhaupt etwas zu sagen. Was Adichie den „guten Glauben“ in das Gegenüber nennt, den sie bewahren will, erklärt Merkel von der anderen Seite her mit dem Grundgesetz und der Würde des Menschen: Wer sich nur noch mit dem Ungelungenen konfrontiert, lässt zu, dass die eigene Seele deformiert.

Der schwerste Moment

Manchmal zieht sie ein Bein an und justiert ihre Position. Wie andere Bundeskanzler ist sie anspruchsvoll, was die Auswahl ihrer Sitzgelegenheiten angeht. Manchmal legt sie das Mikro ab, denkt kurz nach, nimmt es wieder zur Hand. Und während Adichie vor Charme glüht, redet sich die Kanzlerin von Minute zu Minute freier, bis sie schließlich direkt miteinander sprechen, bis Merkel Sätze sagt wie: „Ich habe keine Lust, Experte für AfD-Wähler zu sein, nur weil ich aus der DDR bin“. Das Gefühl kennt sie, pflichtet Adichie bei. Und dann lächelt die eine breit und die andere nickt und sagt lauter Wahres über Fehler in der Außenpolitik, die nicht wiederholt werden dürfen, falsche Hoffnungen in der Flüchtlingspolitik, bekennt sich zum schwersten Moment ihrer Amtszeit in der Eurokrise.

Zwischen den Ledersesseln wabert jetzt verschwörerische Schwesterlichkeit, und man denkt, ist das wirklich die Kanzlerin, die man seit sechzehn Jahren kennt, die sich da obamahaft verabredet für ein Treffen in Lagos und verspricht, mal nachzufragen, was aus dem deutschen Elektrizitätsprogramm für Nigeria geworden ist? Und von Adichie auf den Youtuber angesprochen, der die Zerstörung der CDU verkündet und sie immerhin schon einmal interviewt hat, nachfragt, als hätte sie den Namen nie gehört?

Mehr zum Thema 1/

Letztes Kapitel: Was hat Merkel vor, wenn sie geht, will sie wirklich erst mal nichts tun? Ja, sagt sie, sie hat sich vorgenommen, zu warten, was so kommt, und zu lesen. Herauszufinden, was sie ohne Politik am meisten interessiert. „Man kann die Gegenwart auch versäumen.“

Einen Moment muss man noch im Saal warten, bis die Frauen und die Sicherheitsleute weg sind. Dann laufen alle vor die Tür und zu den Limousinen. Um zum Abschied noch mal zu klatschen.