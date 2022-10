Kunst und bürgerliches Recht : Ist das Kunst oder unerlaubte Aneignung?

Links Lynn Goldsmiths Originalphotographie von Prince aus dem Jahr 1981, rechts Andy Warhols Bearbeitung Bild: U.S. Court of Appeals

Fast alle Kunst entsteht aus anderer Kunst. Immer gibt es Vorbilder, übernommene Motive, Zitate, Anspielungen. Man nimmt sich, was gefällt. Der darauf zielende Spruch, gute Künstler kopierten, großartige stählen, ist dabei nur ästhetisch witzig. Rechtlich beruhigt er die Bestohlenen nicht. Am amerikanischen Supreme Court ist gerade ein Fall anhängig, dessen Entscheidung tief in die Kunstwelt eingreifen könnte. In Frage steht, wie stark ein Werk Motive bearbeiten muss, die es aus anderen Werken entleiht, um bestehende Urheberrechte an diesen Werken nicht zu verletzen. In Begriffen des deutschen Urheberrechts: Ab wann handelt es sich um eine freie Benutzung und nicht nur um eine Vervielfältigung?

Bestehende Urheberrechte, das heißt: Euripides, Poussin und Mozart dürfen ungehemmt bestohlen werden, bei Beckett, Gursky und Kraftwerk erfolgen Einzelfallprüfungen. Geklagt hat die in Musikkreisen berühmte Fotografin Lynn Goldsmith, die 1981 eine Reihe von schwarz-weißen Bildern des Popstars Prince geschossen hatte. Drei Jahre danach kaufte das Magazin „Vanity Fair“ für vierhundert Dollars die Lizenz für eines davon, um Andy Warhol den Auftrag zu geben, es zu bearbeiten. Er beschnitt das Bild stark und kolorierte die Fotografie, zog Konturen auf ihr bunt nach. Vor allem aber fügte er sie dadurch in einen Werkkomplex ein, der durch seine Bearbeitung von fotografischen Porträts Mao TseTungs, Marilyn Monroes oder Elizabeth Taylors entstanden war und eine Art Markenzeichen Warhols darstellt.