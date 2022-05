Kolonialmacht Niederlande : Terror und Gegenterror

Aktualisiert am

Drei junge Indonesierinnen, darunter zwei Angehörige einer bewaffneten Miliz, in Yogyakarta, 1947 Bild: Nationaal Archief/Collectie Spaa

Erinnerungen können tödlich sein. Auf eine der letzten Seiten seines kleinen Fotoalbums, das er stets bei sich trug, hat der junge Freiheitskämpfer Sutarso Nasrudin das Wort „Pembakaran!“ geschrieben, „Verbrennen!“, als unmissverständliche Aufforderung an etwaige Finder, das Album zu vernichten, damit es nicht in falsche Hände gerate. Denn das Freundschaftsbuch, eine Art bebildertes Poesiealbum, enthielt viele Fotografien von Frauen und Männern, die wie Nasrudin selbst für ein unabhängiges Indonesien kämpften, zum Teil in militärischen Einheiten, zum Teil im Untergrund.

Für seinen Besitzer war das Album ein Trost in schweren Stunden, für den niederländischen Geheimdienst war es eine Quelle, die ausgewertet und mit handschriftlichen Anmerkungen versehen wurde. Ob auch Verhaftungen erfolgten, weiß man bislang nicht. Auf verschlungenen Wegen gelang das Album ein halbes Jahrhundert, nachdem die Aufnahmen entstanden waren, in eine staatliche Fotosammlung in den Niederlanden. Bis heute trägt es ein Etikett mit dem handschriftlichen Vermerk: „Besitzer hingerichtet“.