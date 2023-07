Stadt Amsterdam will in Buch über Anne Frank nicht erwähnt werden

Umstrittene Tätersuche : Stadt Amsterdam will in Buch über Anne Frank nicht erwähnt werden

Ein Rechercheteam meint, es habe den wahren Verräter Anne Franks gefunden. Was die Autorin Rosemary Sullivan vergangenes Jahr darlegte, wird jedoch heftig angezweifelt. Die Stadt Amsterdam will mit all dem nichts mehr zu tun haben.

Die Stadt Amsterdam hat das amerikanische Verlagshaus HarperCollins aufgefordert, ihren Namen aus den Danksagungen des umstrittenen Buchs „The Betrayal of Anne Frank“ von Rosemary Sullivan zu streichen. Das hatte zunächst der „Spiegel“ unter Berufung auf ein Schreiben des stellvertretenden Amsterdamer Bürgermeisters Alexander Scholtes berichtet. „Die Stadt Amsterdam hat in keiner Weise aktiv an dem Buch mitgewirkt und hat sich inzwischen nachdrücklich davon distanziert“, schreibt Scholtes demnach an US-Verlagschef Brian Murray. Man fordere ihn daher dringend auf, den Namen der Stadt aus dem Werk zu entfernen.

Jannik Müller Volontär. Folgen Ich folge

Die niederländische Hauptstadt hatte die dem Buch zugrundeliegende Recherche ursprünglich mit 100.000 Euro unterstützt. Ein sogenanntes Cold-Case-Team um den niederländischen Dokumentarfilmer Thijs Bayens und den ehemaligen FBI-Agenten Vince Pankoke hatte daraufhin die in Sullivans Buch präsentierte These aufgestellt, Anne Frank sei vom jüdischen Notar Arnold van den Bergh an die Nazis verraten worden. Bislang war angenommen worden, dass Anne Frank, die sich von 1942 bis 1944 mit ihrer Familie in einem Amsterdamer Hinterhaus versteckte, von einem niederländischen Nazi-Kollaborateur verraten wurde.

Englische Fassung nach wie vor erhältlich

Die Veröffentlichung des Buches im Januar 2022 zog dann auch heftige Kritik nach sich. Experten monierten, dass die darin aufgestellte These nicht nachweisbar sei, den Ergebnissen seriöser Forschung gänzlich widerspreche und antisemitische Ressentiments bediene. Das Rechercheteam musste schließlich einräumen, den Fall nicht sicher aufklären zu können.

Die Stadt Amsterdam distanzierte sich bereits kurz nach der Veröffentlichung vom Buch und prüfte sogar eine mögliche Rückforderung des ausgestellten Förderbetrags. Der niederländische Verlag zog das Buch im Anschluss zurück. Eine ursprünglich geplante deutsche Ausgabe ist bis heute nicht erschienen.

Mehr zum Thema 1/

Die englischsprachige Fassung des Buchs wiederum verkaufte sich international bestens und ist nach wie vor erhältlich. Anfang dieses Jahres erschien eine englische Paperback-Fassung, in der in Anbetracht der weltweiten Kritik Änderungen vorgenommen wurden. Scholtes gehen diese jedoch nicht weit genug: „Nach Ansicht maßgeblicher Wissenschaftler sind die Beweise und die Argumentation immer noch nicht stichhaltig“, schreibt er in seinem Brief an Murray, den er mit einem Appell abschließt: „Die Erforschung des nicht wieder gutzumachenden Leids und Unrechts, das der jüdischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg zugefügt wurde, sollte mit größter Sorgfalt erfolgen“.