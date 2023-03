Der Wähler wird nicht mehr wissen, was seine Stimme bewirkt, wenn nicht mehr jeder Wahlkreissieger in den Bundestag kommt: Die von Professoren erdachte Wahlrechtsreform betäubt die Demokratie.

Bislang ist es einfach. Anderslautenden Behauptungen zum Trotz ist das geltende Wahlrecht zum Deutschen Bundestag nicht schwer zu verstehen. Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Er weiß, was sie bewirken, kann es voraussehen und nachverfolgen. Mit der Zweitstimme bestimmen die Wähler über die Aufteilung der Bundestagssitze unter den Parteien. Die Erststimme entscheidet darüber, welcher Abgeordnete einen Wahlkreis im Bundestag vertritt.

Nach dem Entwurf der Regierungsfraktionen für eine Reform des Wahlrechts, über den der Bundestag an diesem Freitag entscheiden soll, wird es weiter eine Erststimme geben, mit welcher der Wähler eine Auswahl unter Bewerbern in seinem Wahlkreis trifft. Aber er wird nicht mehr wissen, ob er mit der Abgabe dieser Stimme wirklich einen Abgeordneten wählt. Denn wenn eine Partei in einem Land mehr Wahlkreiserfolge aufzuweisen hat, als ihrem Anteil an den Zweitstimmen entspricht, werden die Wahlkreissieger mit dem geringsten Stimmenanteil gestrichen.