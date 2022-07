Transgender in Amerika : Ich verstehe sie nicht, aber ich will, dass sie leben

Der jährliche „Dyke March“ in New York endet traditionell mit einem Sprung in den Brunnen am Washington Square. Bild: Laif

Smithtown auf Long Island ist eine ruhige Vorstadt von New York. Hier fahren viele nur durch auf dem Weg zu ihren Zweitwohnsitzen und Ferienorten. In der Kleinstadt leben fast ausschließlich Weiße, die Republikaner dominieren im Stadtrat und in den Schulvorständen. Es störte nur wenige, als der Vorstand der öffentlichen Bibliothek kürzlich beschloss, bestimmte Bücher aus der Kinderabteilung zu entfernen. Alles, was auf die Existenz von nichtheterosexuellen Menschen hindeutete, sollte verschwinden, ebenso die Regenbogen-Flagge im Pride-Monat Juni. Doch der Bundesstaat New York ist nicht Florida oder Texas, wo diese Form von Zensur mittlerweile offizielle Regierungspolitik ist. Und so mussten die Ehrenamtlichen in Smithtown ihren Beschluss zurücknehmen. Gouverneurin Kathy Hochul kündigte eine Untersuchung wegen Diskriminierung an.

Der Fall zeigte aufs Neue, dass Widerstand gegen Homosexuelle und Transgender in Amerika ein politisches Mobilisierungsthema ist – und das nicht nur in republikanisch regierten Bundesstaaten. Bis Mitte vorigen Jahres hatten Republikaner 110 Gesetze in Regionalparlamente eingebracht, die etwa die Teilnahme von Transgendern am Schulsport oder ihre medizinische Versorgung beschränken sollten. Inzwischen soll es mehr als dreihundert solcher Gesetzentwürfe geben. Dass der Umgang mit Transpersonen zu einem Mittel der konservativen Wähleransprache geworden ist, ist dabei eine relativ junge Entwicklung – bis um das Jahr 2010 herum gab es in dieser Hinsicht kaum regulatorische Aktivität. Aber nach dem verlorenen Kampf um die gleichgeschlechtliche Ehe richteten viele Republikaner ihre Aufmerksamkeit auf Transgender.