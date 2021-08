Amerikanische Weltpolitik : Ein chronischer Fall von Selbsthypnose

Ein Soldat der 25. Division der US-Infanterie wird am 18. Januar 1966 in Vung Tau , 65 Kilometer südlich von Saigon, begrüßt. Bild: Mauritius

In dieser Region kann ich für unsere Nation nichts anderes erkennen als eine Katastrophe.“ – „Herr Präsident, niemand kann Ihnen versichern, dass wir den [Feind] schlagen oder zu unseren Bedingungen an den Konferenztisch zwingen können, egal, wie viele Hunderttausende amerikanischer Truppen wir entsenden. Kein Mensch hat bisher glaubhaft machen können, dass Bodentruppen, egal welcher Größe, imstande sind, einen Guerillakrieg zu gewinnen.“ – „Wir haben das Dringendste versäumt. Nämlich für eine immer größere Zahl von Menschen Schritt für Schritt tatsächliche Sicherheit zu schaffen.“

Wortmeldungen aus der amerikanischen Hauptstadt, vorgetragen von einem Verteidigungsminister, einem Staatssekretär im Außenministerium und einem kommandierenden General der Armee. Allerdings ging es nicht um Afghanistan. Clark Clifford, George Ball und Creigh­ton Abrams beklagten 1969 die desaströse Strategie in Vietnam. Jahrzehnte später wurde dasselbe Stück noch einmal aufgeführt. Ein anderer Chef des Pentagons, Donald Rumsfeld, warnte schon wenige Monate nach Beginn des Bodenkrieges am Hindukusch vor einem neuerlichen Scheitern, unter Barack Obama nisteten sich selbst im Weißen Haus Zweifel an der Operation Enduring Freedom ein. Dennoch wurden die Kriege in die Länge gezogen, gleichwohl steuerte man sehenden Auges auf den Abgrund zu, trotz alledem wurde das Ruder erst herumgerissen, als es längst zu spät war.