Amerika und Donald Trump : Der 6. Januar war Teil eines Krieges gegen die Demokratie

Es war kein Einzelereignis: Was erzählen die Anhörungen zum Angriff auf das Kapitol in Washington über das heutige Amerika?

Donald Trump wollte den Sturm auf das Kapitol nicht beenden – minutiös zeichnete der Ausschuss des Abgeordnetenhauses am Donnerstag noch einmal nach, wie sich das Desaster am 6. Januar 2021 abgespielt hatte. Zeugen aus dem Umfeld des damaligen Präsidenten schilderten, wie Trump sich die Ausschreitungen im Fernsehen an­sah, wie er keine Hilfe von Sicherheitskräften oder Militär rief. Dieser achte Tag der Anhörungen sollte minutiös zeigen, dass ein Putschversuch im Gange war, den Trump mit zu verantworten habe. Die Ab­geordneten stellten ihre Fragen aufs Neue zur besten Sendezeit.

Die Demokraten hoffen, so möglichst vielen Menschen den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Während viele Republikaner die Bedeutung des 6. Januars he­runterspielen, sehen etliche Fachleute in der Attacke einen Angriff auf die Demokratie, der in eine umfassendere Strategie der rechten Kräfte im Land eingebettet sei. Didi Kuo, Politikwissenschaftlerin in Stanford, erkennt darin das „globale Muster der Demokratiegefährdung“, das man derzeit in vielen Weltgegenden beobachten könne.