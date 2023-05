An einer Schule in Florida wird ausgerechnet Amanda Gormans optimistisches Amerika-Gedicht „The Hill We Climb“ vom Lehrplan gestrichen – wie ist so eine Verrücktheit möglich?

Selbst jene, die der Idee engagierter Lyrik skeptisch gegenüberstehen, mussten angesichts von Amanda Gorman den Hut ziehen. Als sie im Alter von nur 22 Jahren bei der Amtseinführung Joe Bidens im Januar 2021 ihr Gedicht „The Hill We Climb“ vortrug, wirkte es wie das symbolische Ende der Trump-Zeit.

Ein junge schwarze Frau, an der alles strahlte, ließ voller Zuversicht Zeilen über die National Mall in Washington hallen, die wie eine direkte Fortführung von Martin Luther Kings „I Have a Dream“-Rede klangen. Teile des Gedichts erinnern auch an amerikanische Gründungstexte wie die Unabhängigkeitserklärung oder die „Pledge of Allegiance“.