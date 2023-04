Wenn es um die Einkünfte im Alter geht, liegt Deutschland in verschiedenen Kategorien fernab der Tabellenspitze: Eine geringe Wohneigentumsquote und ein niedriger Aktienanteil an den Geldanlagen führen zu einem hinteren Platz in den Vermögensvergleichen großer Finanzdienstleister. Die Schweiz, die Niederlande und skandinavische Länder hängen Deutschland in vielen Bereichen ab.

So besaß ein durchschnittlicher Deutscher im Jahr 2021 ein Vermögen von 257.000 Dollar. Nach den Zahlen der Schweizer Bank Credit Suisse waren das 169.000 Dollar weniger, als ein durchschnittlicher Däne hatte. Auch zu den Niederlanden, Schweden und Belgien ist der Abstand groß. Das hat verschiedene Ursachen: Einige liegen am Altersvorsorgesystem, andere haben mit unterschiedlichen Geldanlage-Mentalitäten zu tun. Allgemein bekannt ist neben der deutschen Zurückhaltung, Wohneigentum zu bilden, die Abneigung gegen Aktien. Dadurch verzichtet der deutsche Geldanleger auf einen großen Teil des Zinseszinseffekts, der bei höheren durchschnittlichen Renditen und längeren Laufzeiten zu hohen Kapitalzuwächsen führt.