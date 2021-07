Streit um die alte Messe : Der Liturgie-Hammer des Papstes

Da staunt der Papst: An der „bisher bewährten Praxis“, wie hier in der Frankfurter Deutschordenskirche auch die alte lateinische Messe zu feiern, möchte der Bischof von Limburg „zunächst nichts ändern“. In vielen Bistümern ist man bemüht, nach dem römischen Ukas den Ball flach zu halten und keine Aufgeregtheiten zu produzieren. Bild: Deutschordenskirche