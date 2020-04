Vorwürfe gegen Achille Mbembe : Alles in einem Topf

Der Historiker und politische Philosoph Achille Mbembe, wir haben darüber berichtet, ist von der Intendantin der Ruhrtriennale eingeladen worden, dort im August das Festival mit einer Rede zu eröffnen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung wendet dagegen ein, Mbembe habe den Holocaust relativiert und das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Ist er also für einen solchen Auftritt geeignet? Die Gerda-Henkel-Stiftung, die Mbembe vor zwei Jahren einen hochdotierten Preis für seine Forschungen verliehen hat, entgegnet, ihr seien keine Schriften von ihm bekannt, die solche Zweifel rechtfertigen könnten. Auch die Intendantin Stefanie Carp, berichtet der Deutschlandfunk, lese den Aufsatz, auf den sich die Kritiker der Einladung beziehen, „völlig anders“.

Lesen wir also, was Mbembe im zweiten Kapitel seines 2017 bei Suhrkamp erschienenen Buches „Politik der Feindschaft“ geschrieben hat. Es geht ihm darin um den in manchen Staaten aufkommenden Wunsch nach einem Feind, nach der Separation von Bevölkerungsgruppen und dem Ausleben von Ausrottungsphantasien. Mbembe benennt die Träger solcher Wünsche nicht sehr konkret. Er spricht davon, „das Subjekt“ habe aufgrund seiner Vernichtungsängste solche Phantasien. Außerdem liegt ihm nicht viel an Unterschieden zwischen den Spielarten böser Phantasien: „der Allmacht, der Amputation, der Zerstörung oder Verfolgung, das hat kaum Bedeutung“. Will sagen: Das eine ist so schlimm wie das andere.

Eine ganz einseitige Sache der Gewaltausübung?

Vielleicht in der Phantasie eines „Subjektes“. In der Wirklichkeit hingegen ist es schon bedeutsam, ob ein Zaun Wohngebiete trennt oder Nationen voneinander oder Insassen eines Vernichtungslagers vom Überleben. Ob sich eine Bevölkerung grundlos oder mit Gründen bedroht sieht. Ob sich ein Land im Kriegszustand erlebt oder nicht. Ob Vernichtung geplant ist oder „Separation“. All das ist böse oder ungut, aber es ist nicht dasselbe.

Unterschiede des Schlimmen sind auch in Passagen von Mbembes Text erheblich, auf die sich die Kritik an ihm bezieht. Israels „Besetzung der palästinensischen Gebiete“ ist für Mbembe eine ganz einseitige Sache der Gewaltausübung, Zerstörung, Schikane und „generalisierten Lagerhaft“. Es würden Friedhöfe geschändet, Olivenhaine verwüstet, „gezielte Morde“ verübt. Das alles erinnert Mbembe „in mancherlei Hinsicht“ an die Apartheid, wie sie in Südafrika von 1948 bis 1980 herrschte. Vom militärischen Angriff auf Israel am Tag seiner Staatsgründung, von den Umständen des Sechstagekriegs und des Jom-Kippur-Kriegs, vom palästinensischen Terrorismus, von der Intifada und von Iran weiß sein Text allerdings nichts.

Tatsächlich ist für ihn die israelische Gewalt viel dramatischer als die der Buren in Südafrika. Denn einerseits habe Israels Vorgehen durch den Einsatz avancierter technologischer Mittel (Waffen, Überwachungssysteme) viel schlimmere Auswirkungen. Mbembe schreibt dem israelischen Staat die Absicht zu, das Leben der Palästinenser in „einen zur Entsorgung bestimmten Berg aus Müll zu verwandeln“. Andererseits ruhe dieses Projekt „auf einem recht einzigartigen metaphysischen und existenziellen Sockel“, auf „apokalyptischen Ressourcen und Katastrophen“.