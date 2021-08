Kult um Alexander Newski : Er gab dem Westen Kontra

Darf man einen Fürsten aus dem 13. Jahrhundert öffentlich als „Kollaborateur“ be­zeichnen und eine Verbindungslinie zum sowjetischen Generalleutnant Andrej Wlassow ziehen, der im Zweiten Weltkrieg an der Seite der Nazis kämpfte? Diese Frage erhitzt derzeit die liberale Öffentlichkeit in Russland. Der Hintergrund: Im Juni kritisierte der promovierte Historiker Sergej Tschernyschow aus Nowosibirsk auf Face­book die Idee, den „Swerdlow-Platz“ seiner Heimatstadt in „Alexander-News­ki-Platz“ umzubenennen. Tschernyschow, Direktor des privaten „offenen College“ in Nowosibirsk, nannte den Vorschlag eine „Wahl zwischen einem Banditen und einem Kollaborateur“.

Den Kommunisten und Revolutionär Jakow Swerdlow als Verbrecher zu titulieren, fand niemand problematisch. Der Vorwurf je­doch, Alexander Newski, der im 13. Jahrhundert legendäre Schlachten gegen die Schweden und den Deutschen Orden ge­wann, habe mit den mongolischen Fremdherren paktiert, rühr­te aber scheinbar an ein Tabu. Am 17. August bestellte das „Ermittlungskomitee“ ­ – ei­ne dem russischen Präsidenten unterstellte Behörde zur Strafverfolgung ­ – Tschernyschow zum Verhör. Der Vorwurf: Der Historiker habe mit seinem Kommentar im Internet möglicherweise ein „Gesetz gegen die Verfälschung der Geschichte“ verletzt.