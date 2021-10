Tod bei Dreharbeiten : Schuss und Gegenschuss

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist die Kamerafrau Halyna Hutchins gestorben, in einem Krankenhaus in Albuquerque in New Mexico, an den Folgen eines Unfalls, den man einen Arbeitsunfall nennen muss, weil er mit der Ausübung ihres Berufs unmittelbar zusammenhing. Halyna Hutchins war 42 Jahre alt und nach allem, was man über sie erfahren kann, eine lebensfrohe Frau, die an ihrem Beruf große Freude hatte. Geboren in der Ukraine, aufgewachsen in einer sowjetischen Polarstation, hatte sie Journalismus in Kiew studiert, war nach Amerika gegangen und hatte dort erst Kurzfilme gedreht, dann Horror, Action, Thriller. In ihrem letzten Instagram-Post hatte sie davon ge­schwärmt, wie schön es sei, hier draußen, auf der Bonanza Creek Ranch, südlich von Santa Fe, einen Western zu drehen, schon weil man täglich ausreiten könne. Das Foto zeigt eine blonde junge Frau mit in­tensiven Augen.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton.



Nach allem, was der Sheriff und die Zeugen berichten, ging es um eine Szene, in der Alec Baldwin einen seiner großen Auftritte haben sollte. „Rust“ heißt der Film, und Alec Baldwin, Hauptdarsteller und Produzent, spielt darin Harland Rust, einen alternden Revolvermann, auf den große Summen an Kopfgeld ausgesetzt sind. Und der sich trotzdem auf den Weg macht, seinen dreizehnjährigen Enkel zu befreien. Der hat, „accidentally“, wie es in allen Inhaltsbeschreibungen heißt, aus Versehen also, jemanden umgebracht; jetzt sitzt er im Gefängnis. Und soll dafür gehängt werden. Was Harland Rust nicht zulassen will. Joel Souza, Autorenfilmer in der amerikanischen Variante, hat das Buch geschrieben und, bis Donnerstag gegen zwei Uhr nachmittags, als der Unfall geschah, den Film auch inszeniert. Und er hat, wenn auch schwer verletzt, die Szene überlebt.