Querdenker im Erzgebirge : „Hier bestimmt eine lautstarke Minderheit die Wahrnehmung“

In Freiberg hatte der Barock-Orgelbauer Gottfried Silbermann seine Werkstatt. Vier seiner Orgeln sind noch in der Stadt erhalten, zwei davon seit 2008 in Ihrer Obhut als Domkantor und -organist. Vor allem die große Domorgel gilt mit ihrem überglänzend strahlenden, fast aggressiven Klang als unverwechselbares Werk.

Ja, da hat er wirklich alles zeigen wollen, was er aus der Lehrzeit bei seinem älteren Bruder Andreas in Straßburg mitgebracht hatte: diese straffen französischen Zungenregister, die durchdringenden Kornette, der hohe Winddruck, durch den die Klänge ganz unmittelbar und umweglos ansprechen. Was Sie aber „aggressiv“ nennen, hat sicher auch mit der extrem hohen Stimmung der Orgel zu tun; aus einem c wird da schon fast ein d. Hinzu kommt, dass dieser enorm präsente Klang in unserem spätgotischen Hallenraum ein ideales Medium findet: weder zu trocken noch überhallig. Das ist eine emotionale Einheit, die so nur selten funktioniert.

Und offenbar Sehnsüchte weckt. Ich denke an Marie-Claire Alain, der ja sozusagen alle französischen Orgeln zu Füßen lagen und die sich dann als fast Siebzigjährige noch nach Sachsen aufgemacht hat, um hier Bach einzuspielen.

Oder Nicholas Danby, der auch schon in den frühen Neunzigern kam. Und seither unter anderem Ton Koopman, David Goode, der hier für die BBC aufgenommen hat, Masaaki Suzuki oder Pieter van Dijk – und das sind nur einige der Künstler, die hier Aufnahmen gemacht haben; konzertierende Gäste gab und gibt es natürlich noch viel mehr. Aber wir müssen da ein richtiges Maß finden.

Eine Warteliste für Silbermann?

Das Instrument ist mehr als dreihundert Jahre alt. Natürlich können und wollen wir es nicht unter einen Glaskasten setzen, zumal auch zu lange Ruhezeiten schädlich wären – zum Beispiel für die Lederbälge in den Windladen, die dann verspröden würden. Aber es gibt tatsächlich eine Art technische Abnutzung. Nicht an den Pfeifen – denen ist egal, wie viel Wind durch sie hindurchfährt –, aber an der Mechanik. In der Traktur spielen zum Beispiel Messingringe eine Rolle, die sich abnutzen und irgendwann brechen könnten. Und weder die Registerzüge noch die Tastatur sind für die Ewigkeit gemacht.

Die Abnutzung der Tasten wird spürbar?

Und gar nicht wenig. Der Ebenholzbelag der Tasten spielt sich tatsächlich ab. Viel benutzte Tasten haben nach Jahrzehnten dann kleine Eindellungen.

Ins Allgemeinere geweitet: in der Substanz – hier im Pfeifenwerk – kann alles gesund sein; trotzdem entstehen Missklänge, wenn die vermittelnden Medien versagen. Kommen Ihnen solche Assoziationen, wenn Sie, wie aktuell durch die rigiden Corona-Einschränkungen der sächsischen Landesregierung, einem „milden“ Berufsverbot unterliegen?

Was wir kulturell gerade erleben, ist eine Tragödie. Wir haben als Veranstalter gute und erprobte Hygienekonzepte und ein verantwortungsvolles Publikum mit beispielsweise überdurchschnittlich hohen Impfquoten. Gleiches gilt auch für meinen Chor. Dennoch gehen wir aus Solidarität den Weg der Landesregierung mit, denn auch die Situation in Sachsen war im Dezember eine Tragödie.

Eigentlich bedeutet die Weihnachtszeit für jeden Kantor Hochbetrieb, was nun entfallen ist. Andererseits begleiten Sie im Dom eine Mittagsandacht, die auch öffentlich zugänglich ist.

Aber mit einem absehbar kleinen Kreis. Da dürfen Sie nichts Großes erwarten. Andererseits gibt man den Menschen und sich selbst in solchen Momenten etwas Stärkendes mit.

Wofür Sie sich dann über einem fast leeren Kirchenschiff an die große Silbermann-Orgel setzen.