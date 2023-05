Der Verlauf der Aktuellen Stunde im Bundestag, die die AfD-Fraktion zur Restitution der Benin-Bronzen beantragt hatte, war vorhersehbar. Auch dass Marc Jongen, kulturpolitischer Sprecher der AfD, der Kulturstaatsministerin und der Außenministerin vorwerfen würde, sie hätten Deutschland bei der Restitution „blamiert und der Demütigung preisgegeben“ und in ih­rem „kulturellen Selbsthass moralische Größenphantasien“ befriedigt, konnte man voraussehen.

Einige Ak­zen­te der Debatte waren gleichwohl überraschend. Etwa, dass Do­ro­thee Bär (CSU), die zuerst für die Union sprach, den Vorstoß Jongens in wesentlichen Punkten mittrug. Die Bronzen, so Bär, könnten durch die Eigentumsübertragung an den Oba in Benin City „in der Versenkung“ oder „irgendwo in Kanälen“ verschwinden; „nur einer“, eben der Oba, würde nun davon profitieren. Deshalb müsse in Zukunft bei Rückgaben sichergestellt werden, dass Kunstschätze „nicht zerstört oder versteckt“ würden. Ansgar Heveling (CDU) ergänzte, bei Restitutionen sei die Frage nach dem politischen Gestaltungsspielraum „dringlicher denn je“ und zitierte aus einem Buch der Düsseldorfer Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger: Rückgaben von Kulturgütern seien „ein Prozess, den es zu gestalten gilt“.

Eine neue Kulturpolitik der Union?

Deutet sich hier eine neue kulturpolitische Position an? Die Redner der Regierungsparteien versäumten nicht die Gelegenheit, auf die koordinierende Mitwirkung der früheren Kulturstaatsministerin Mo­ni­ka Grütters (CDU) im Prozess der Restitution hinzuweisen. Unverblümt realpolitisch argumentierte Michelle Müntefering für die SPD: Nigeria sei „ein stolzes, ein großes Land“, dessen Einwohnerzahl im Jahr 2050 an die der gesamten EU heranreichen werde; deshalb müsse man sich diplomatisch mit ihm eben gut stellen.

Mehr zum Thema 1/

Der Rest der Auseinandersetzung, die vor größtenteils leeren Rängen im Reichstagsgebäude stattfand, verlief in den bekannten Bahnen: Die Rednerinnen der Linken und der FDP warfen ihren Kontrahenten Geschichtsrevisionismus und Neokolonialismus vor; und Awet Tesfaiesus (Grüne) brachte sogar die Krone Charles III. ins Spiel, die mit Edelsteinen aus kolonialen Beutekontexten gespickt sei. „Das ist die Debatte, die wir führen müssen.“ Tatsächlich? Dass der Bundestag nun auch für die britische Monarchie zuständig sein soll, wäre wahrhaftig eine ganz neue Entwicklung.