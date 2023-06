Das EU-Parlament hat das weltweit erste Gesetz zur Regulierung von KI verabschiedet. Aber wie will man etwas regulieren, was sich rechtlich kaum greifen lässt?

Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten des EU-Parlaments am Mittwoch für eine strengere Kontrolle Künstlicher Intelligenz. Die neuen Regeln werden frühestens 2026 in Kraft treten. Bild: AP

Ist KI so gefährlich wie Atomwaffen? Glaubt man Sam Altman, lautet die Antwort Ja. Der Chef des Unternehmens Open AI, der unlängst auf seiner „Welttour“ wie ein Rockstar gefeiert wurde, lässt keine Gelegenheit aus, um vor den Gefahren seiner eigenen Technik zu warnen. Damit stimmt er in den Chor der Kassandrarufer ein, der eine Auslöschung der Menschheit durch KI herbeiraunt. Mitten in diese alarmistische Stimmung hat das EU-Parlament am Mittwoch nach monatelangen Verhandlungen das KI-Gesetz („AI Act“) beschlossen. Es ist der Versuch, einen Rechtsrahmen für eine Technologie zu schaffen, die die Gesellschaft so tiefgreifend verändern könnte wie die Erfindung der Elektrizität.

Das weltweit erste umfassende Regelwerk zu KI sieht unter anderem ein Verbot von Social Scoring und biometrischer Überwachung vor. Kernstück ist eine Klassifikation von Künstlicher Intelligenz in verschiedene Risikogruppen: Systeme mit minimalem oder keinem Risiko wie etwa Videospiele und Spamfilter dürfen ohne Auflagen genutzt werden. Anbieter, die KI-Systeme mit „geringem Risiko“ in den Verkehr bringen, müssen dagegen bestimmten Transparenzpflichten genügen.