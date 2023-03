Aktualisiert am

Gute Nachrichten soll es ja auch noch geben. Vor einigen Tagen hat das African Book Festival bekannt gegeben, sich von Mohamedou Ould Slahi als Kurator zu trennen. (Zur Erinnerung: der Mauretanier, der in Duisburg Elektrotechnik studierte, für Al-Qaida in Afghanistan kämpfte, später 14 Jahre in Guantanamo gefoltert wurde und jetzt Bücher schreibt.) Nun fragen Sie vielleicht: Hat es sich damit nicht endlich ausgemeckert?

Es gibt da einige Dinge an der Debatte, die, wie ich finde, bemerkenswert sind. Und sehr typisch, wenn es um Islamismus geht. Es ist ein bisschen so, als würde man immer ein und dasselbe Theaterstück sehen, mit unterschiedlicher Besetzung.