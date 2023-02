Diese Wahl ist ein Statement. Im Januar hat der Verein InterKontinental stolz verkündet: „Mohamedou Ould Slahi Houbeini wird der neue Kurator des African Book Festival Berlin.“ Der in Mauretanien geborene Autor, heißt es in der Pressemitteilung, sei bis 2016 zu Unrecht in Guantanamo inhaftiert gewesen. Er hielt das Erlebte in „Das Guantanamo-Tagebuch“ (Tropen Verlag) fest. „Schreiben sei für ihn ein Mittel der Revanche gegen Zensur und Unterdrückung“, deshalb laute das Motto des diesjährigen Festivals „Breaking Free“. Houbeini freue sich darauf, „gemeinsame und universelle Werte, widergespiegelt in der Literatur, zu präsentieren“.

Was nicht in der Pressemitteilung stand: dass Slahi Houbeini, der in Guantanamo schlimmstes Leid erfahren hat, in den Neunzigerjahren als Al-Qaida-Mitglied in Afghanistan kämpfte. Das erfuhr man wenig später durch einen „taz“-Artikel von Andreas Fanizadeh. In der „Berliner Zeitung“ wiegelte die Festivalleiterin Stefanie Hirsbrunner ab, Slahi Houbeini sei „kein verurteilter Straftäter“, die Vorwürfe seien nicht belegt, von Al-Qaida habe er sich losgesagt. Zudem erinnerte sie an die erlittene Folter.

Sicher, Folter ist Unrecht, Guantanamo auch. Das ändert aber nichts daran, dass ein Täter zum Opfer werden kann und umgekehrt. Tatsächlich konnte Slahi Houbeini eine Beteiligung an den Terroranschlägen vom 11. September nie nachgewiesen werden – seine Geständnisse dazu hat er unter Folter gemacht. Als gesichert gilt: Houbeini reiste 1991 von Duisburg, wo er Elektrotechnik studierte, nach Afghanistan, trainierte dort in einem Al-Qaida-Camp und schwor Osama Bin Laden den Treueeid.

Werben für den weltweiten Dschihad

Zwischenzeitlich kehrte er nach Deutschland zurück, nur um 1992 wieder auszureisen, um unter Dschalaluddin Haqqani zu kämpfen. Das Haqqani-Netzwerk ist ein besonders radikaler Taliban-Flügel, verantwortlich für zahlreiche Terroranschläge. Houbeini war, auch das gilt als gesichert, Anfang der Neunziger im Ruhrgebiet unterwegs, um für den Dschihad zu werben.

Seiner Aussage zufolge endete mit der zweiten Rückkehr nach Deutschland seine Tätigkeit für Al-Qaida. Doch er bewegte sich weiter in islamistischen Kreisen, pflegte den Kontakt zu seinem Vetter Abu Hafs, einem engen Berater Bin Ladens. 1999 rief ihn dieser sogar mit Bin Ladens Satellitentelefon an, was die Aufmerksamkeit der deutschen Sicherheitsbehörden erregte.

Das Al-Qaida-Trainingscamp war kein Ferienlager, und Slahi Houbeini hat dort nicht Fußball gespielt, sondern wurde an der Waffe ausgebildet. Man legt seine ideologischen Verstrickungen sicherlich auch nicht einfach ab wie einen alten Pullover. Da sind noch viele Fragen unbeantwortet. Nicht nur, was Slahi Houbeini betrifft.

In Zeiten, in denen Islamisten die ganze Sahelzone in Brand stecken und die Taliban Afghanistan terrorisieren: Was, zur Hölle, hat ein Berliner Literaturfestival geritten, ausgerechnet ein ehemaliges Al-Qaida-Mitglied als Kurator zu berufen? Das ist ja nicht irgendein Job, er bedeutet gesellschaftliche Verantwortung. Man hat juristisch nichts gegen Slahi Houbeini in der Hand, auch bleibt die Gefangenschaft in Guantanamo ein Unrecht.

Das ändert jedoch nichts daran, dass er Al-Qaida-Mitglied war. Eine Organisation, die auch damals schon totalitär, gewalttätig und fanatisch war. Inspiriert durch die Hassschriften des Muslimbruder-Theoretikers Sayyid Qutb, weiterentwickelt durch Abdullah Azzam.

Bagatellisierung auch bei IS-Rückkehrern

Fast noch skandalöser ist, dass das alles niemanden zu stören scheint. Die Festivalleitung bagatellisiert. Als wäre Slahi Houbeinis Zeit bei Al-Qaida nur eine dumme Jugendsünde, etwa so wie drei Jahre Mitgliedschaft beim Fanklub der Kelly Family – also nicht der Rede wert. Was Slahi Houbeini in Afghani­stan getan hat, will man lieber nicht so genau wissen. Man kennt Ähnliches vom medialen Umgang mit IS-Rückkehrern, besonders wenn es um die weiblichen unter ihnen geht. Da wird die schmale Grenze zwischen Verstehen und Verständnis oft überschritten, da erscheinen sie als arme Frauen, die sich der Liebe wegen dem IS anschlossen haben, jung und dumm, jaja. Eigentlich war ja auch alles ganz schlimm in Syrien.

Die Opfer kommen in den Erzählungen nicht vor. Ohnehin kommen die Opfer des Islamismus kaum vor. Auch nicht im Kulturbetrieb, wo man sich – das ist wichtig und richtig – durchaus dem rechten Terror widmet, mit Lesungen, Theaterproduktionen, Ausstellungen. Doch es scheint, als habe man den Terroranschlag vom Breitscheidplatz verdrängt, als sei er nur ein Autounfall gewesen. Eine größere Debatte blieb auch aus, als deutsche IS-Mitglieder 2014 in Bagdad 74 Menschen töteten. Opfer islamistischen Terrors kommen vor allem aus dem sogenannten globalen Süden, sind oft Angehörige religiöser Minderheiten, LGBT und Muslime.

Houbeini als Kurator des African Book Festival, diese Personalentscheidung ist ein Statement: Wie könnte man den Opfern des Islamismus eigentlich noch offener ins Gesicht spucken?