Afghanistan und der Westen : Es hätte niemals gelingen können

Etwa zur Halbzeit des Afghani­stan-Kriegs wurde ich zu einem Abendessen in Kabul eingeladen. Der junge Gastgeber, der uns Asien-Korrespondenten gegen Geld Kontakte und Interviews verschaffte, träumte davon, in Amerika zu studieren (was er später auch tat), und so, wie er auftrat und gekleidet war, hätte er auch vor dem Berghain in Berlin anstehen können. Ich erwartete also einen „westlichen“ Abend, aber als wir sein Haus erreichten, wurde unsere Begleiterin freundlich ins Nebengelass geführt: Dort trafen sich die Frauen. Die Männer kauerten sich im Haupthaus auf die Teppiche und sprachen bei Hammelfleisch und Tee über Politik. Erst zum Abschied durften wir unsere Begleiterin wiedersehen und mit ihr ins Hotel zurückkehren, um unser erstes Bier zu trinken.

Die kleine Szene kam mir in Erinnerung, als ich bei Navid Kermani las, dass „die Lebensweise des Westens und dessen Wertevorstellung für die überwiegende Mehrheit der Menschen auf der Welt ein Versprechen ist“. Unser afghanischer Stringer war vermutlich besser auf den Westen zu sprechen als die meisten seiner Landsleute, aber zu Frauenrechten (und Alkohol) hatte er einfach eine andere Einstellung.