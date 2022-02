Staatlichkeit in Afghanistan : Ein Kampf um Kabul

Die Staatsbildung in Afghanistan ist nicht gescheitert. Im Gegenteil: Die Taliban haben ihre eigene Staatlichkeit ausgebildet, wie die Großstädter und die lokalen Kriegsherren vor ihnen. Der Westen hat seine Chance in diesem Spiel nicht erkannt. Ein Gastbeitrag.

Eine Walhalla des antisowjetischen Befreiungskrieges: Das Dschihad-Museum in Herat wurde 2010 von Ismail Khan gegründet. Der Energieminister der Regierung Karzai und frühere Provinzgouverneur nahm damit die nationale Tradition in Beschlag und setzte zugleich ein Zeichen einer eigenen westafghanischen Staatlichkeit. Bild: AP

Im Chor der Stimmen, die das Scheitern des westlichen Engagements in Afghanistan zu begründen suchen, hört man nur vereinzelt solche, die erklären, worum im bald fünfzigjährigen afghanischen Krieg eigentlich gestritten wird. Man begnügt sich mit der Vorstellung, dass es in Afghanistan Freiheitskämpfer und Freiheitsfeinde gebe. Diese zwei Rollen bleiben, lediglich die Darsteller wechseln. Die Rolle der Freiheitsfeinde besetzten chronologisch das Königtum, die Republikaner, die Sozialisten, die Mudschahedin, die Warlords und schließlich die Taliban; als Freiheitskämpfer galten Republikaner, Mudschahedin, Nordallianz und aktuell die neue Widerstandsfront. Selbst das Königtum der frühen Sechzigerjahre und in den Augen mancher Schwärmer sogar die Taliban konnten in die Rolle von Freiheitsbringern schlüpfen.

In der aktuellen Propaganda der afghanischen Streitparteien wiederholt sich dieses Schema: Sowohl die Taliban wie die Neue Widerstandsfront (NRF) unter Ahmad Ziya Massoud nehmen für sich in Anspruch, gegen die Feinde der Freiheit und für die afghanische Nation zu kämpfen. Allerdings sucht man vergebens nach strukturellen Bedingungen in der afghanischen Gesellschaft, die diese Gegenüberstellung von Freund und Feind begründen könnten. Hingegen vereinfacht das Schema radikal die Komplexität des seit den späten Sechzigerjahren entstandenen Mehrebenenkonflikts. So bietet es eine scheinbar plausible Formel, um Interventionen zu rechtfertigen.