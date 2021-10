Interview mit Kubra Khademi : Wenn afghanische Frauen über Sex reden

Die 1989 in Kabul geborene Kubra Khademi thematisiert mit ihren Performances und in ihren großformatigen Gouache-Zeichnungen die gewalttätige patriarchalische Gesellschaft ihres Heimatlandes. Nach einer Performance auf offener Straße in Kabul erhielt sie Todesdrohungen und musste im Jahr 2015 ihr Land verlassen. Sie fand in Frankreich Asyl und lebt heute in Paris. In diesem Sommer trug sie maßgeblich dazu bei, gefährdete Künstler aus Afghanistan zu evakuieren. Khademi wird im kommenden Jahr an der Schau „Walk“ in der Frankfurter Schirn teilnehmen, das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern widmet ihr eine Einzelausstellung.

Haben Sie je die Hoffnung gehabt, dass Afghanistan ein freierer, vielleicht sogar demokratischer Staat werden kann?