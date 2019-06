Jane Goodall...

... wurde 1934 in London geboren. Von "Tarzan" inspiriert, fasste sie früh den Entschluss, in Afrika mit wilden Tieren zu leben, wurde aber zunächst Sekretärin. 1957 ging sie nach Kenia, wo sie den Paläontologen Louis Leakey kennenlernte. Er ermöglichte ihr von 1960 an, gefördert von der National Geographic Society, Verhaltensforschung an Schimpansen in Tansania zu betreiben. Ihre Erkenntnisse führten dazu, dass sie in Oxford ohne universitäre Vorbildung ein Promotionsstudium in Ethologie absolvieren konnte.

Aus der Ehe mit dem Tierfotografen Hugo von Lawick ging 1967 ein Sohn hervor. In zweiter Ehe war sie mit Derek Bryceson verheiratet. Jane Goodall war als Gastprofessorin an verschiedenen Universitäten tätig und gründete 1977 das Jane Goodall Institute, das auch in Deutschland präsent ist. Nach einer Konferenz über Tierrechte 1986 beendete sie ihre persönliche Forschertätigkeit und wurde Aktivistin. Kofi Annan ernannte sie 2002 zur UN-Friedensbotschafterin, Königin Elisabeth II. 2004 zur Dame.