Debatte um Cancel-Culture : Ein bisschen wie Auschwitz

Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg sieht Parallelen zwischen der Cancel-Culture und Auschwitz. Darüber ist in der Schweiz Streit entbrannt.

Von dem inzwischen 86 Jahre alten Schriftsteller Adolf Muschg war in den letzten Jahren eher wenig zu hören. In seinen jüngsten Büchern schrieb er über seine Krebserkrankung und eine Reise nach Fukushima. Mit der Literatur hatte er abgeschlossen. Jetzt war er Gast in der „Sternstunde“ des Schweizers Fernsehens, einem der letzten Formate, die ausführliche Gespräche erlauben, nicht auf Klamauk und Twitter ausgerichtet sind.

Jürg Altwegg (J.A.), Freier Autor Folgen Ich folge

Darin hat sich der alte weiße Mann mit der Cancel Culture angelegt: „Dass man abgeschrieben wird, wenn man bestimmte Zeichen von sich gibt, das sehen wir bei feministischen Diskursen ebenso wie bei den antirassistischen.“ Und: „Man will Leute disqualifizieren, die Schwarze disqualifizieren. Das ist ehrenwert. Aber diese Disqualifikation gerät ins gleiche faschistoide Fahrwasser des Ausschließens. Nur sind es jetzt andere.“ Sein Gedankengang mündete in die Pointe: „Die Canceling Culture, die wir heute haben– ein falsches Wort, und du hast den Stempel. Das ist im Grunde eine Form von Auschwitz.“