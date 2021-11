Klaus Hildebrand 80 : Der Gelehrte der Macht

China verhalte sich genau so, wie es die realistische Theorie vorhersage, schreibt John J. Mearsheimer im neuesten Heft der Foreign Affairs unter der Überschrift „The Inevitable Rivalry“. Zunehmende wirtschaftliche Stärke in Verbindung mit überragender Bevölkerungsgröße führe zwangsläufig zu einem internationalen Dominanzanspruch und zu globaler Rivalität mit den Vereinigten Staaten. Deren Eliten hätten sich hingegen fast drei Jahrzehnte lang der liberalen Illusion hingegeben, multilaterale Einbindung und internationales Engagement würden China zu einer friedliebenden Demokratie und einem kooperativen Partner machen – bis Donald Trump den Paradigmenwechsel zu einer neuen Containment-Politik vollzog, den auch Joe Biden offenkundig nicht wieder revidiert.

Archaische Macht als zentrale Analysekategorie der internationalen Politik erfährt durch die geopolitischen Verschiebungen des letzten Jahrzehnts eine ebensolche Rehabilitation, wie es der internationalen Politik als einer entscheidenden Ebene von Geschichte und Politik durch die Ereignisse von 1989/90 widerfuhr, nachdem die Geschichtsschreibung der Siebziger- und Achtzigerjahre weithin unter den „Primat der Innenpolitik“ und die Hegemonie einer theoriegeleiteten und strukturzentrierten Sozialgeschichte geraten war. Macht und Politik in einer Staatenwelt, in der die „hobbesianische Furcht“ regiert, Staatskunst und Kriegshandwerk, Realpolitik und der Bann des Prestiges, Weltmacht und Untergang – das waren die großen Themen, mit denen Klaus Hildebrand in den Debatten der späten alten Bundesrepublik und des frühen wiedervereinigten Deutschlands mit einem aus den profunden Tiefen des Historismus stammenden Wissen präsent war.

Hitler und die koloniale Frage

1941 geboren und mithin Angehöriger der goldenen Generation der alten Bundesrepublik, wurde er mit einer Dissertation über Hitler, die NSDAP und die koloniale Frage von 1919 bis 1945 promoviert. Damit hatte er einen ersten Markstein zur NS-Außenpolitik gesetzt, und er wurde mit einer Reihe weiterer Publikationen, zumal dem vielen Studentengenerationen vertrauten Band 17 des „Oldenbourg Grundrisses der Geschichte“ über „Das Dritte Reich“, zu einem Referenzpunkt der NS-Forschung in den Siebziger- und Achtzigerjahren, bevor diese mit der Fokussierung auf den Holocaust eine neue Richtung einschlug. In jener Zeit machte Hildebrand früh und schnell akademische Karriere. Nachdem er sich mit einer Arbeit über Großbritanniens Haltung gegenüber einer deutschen Reichseinigung zwischen 1865 und 1870 habilitiert hatte, wurde er nach Professuren in Bielefeld, Frankfurt und Münster (und einem abgelehnten Ruf nach Harvard) 1982 nach Bonn berufen, wo gerade die Ära Kohl begann.

Kohls Kanzlerschaft war auch Hintergrund für den Historikerstreit von 1986/87, den Jürgen Habermas und Hans-Ulrich Wehler als eine beinharte politische Debatte um die kulturelle Hegemonie in der Bundesrepublik begonnen hatten. Das hat Hildebrand erst spät erkannt, der die Debatte stattdessen lange mit handwerklich-wissenschaftsinternen Argumenten (wenn auch keineswegs ohne Polemik) führte, mit denen auf dem politischen Meinungsmarkt allerdings kein Gelände zu gewinnen war. Der Historikerstreit blieb nicht ohne Auswirkungen auf den Gelehrten Hildebrand, der den offenen öffentlichen Streit in der Folge eher mied. Stattdessen zog er sich in das Refugium einer Bonner Welt zurück, in der ihm die Ära Kohl weitreichende Möglichkeiten eröffnete.

Wenn sich Hans-Peter Schwarz in seinen Memoiren als „Hauptstadtprofessor“ bezeichnete, dann galt das auch für Klaus Hildebrand, der seine erheblichen politischen Einwirkungsmöglichkeiten bis in das Kanzleramt hinein freilich immer eher diskret, aber nichtsdestoweniger wirkungsvoll wahrnahm: als Autor des Bandes „Von Erhard zu Kiesinger“ in der mehrbändigen Geschichte der Bundesrepublik und als Mitglied im Gründungsdirektorium für das Haus der Geschichte der Bundesrepublik in Bonn sowie in vielen anderen Gremien. In nicht wenige dieser Institutionen vermittelte er seine zahlreichen Bonner Schüler.

Ihnen allen blieb vor allem Hildebrands tief in den Habitus reichende Gelehrsamkeit in prägender Erinnerung. Statt des offenen kraftvollen Streits, wie ihn sein großer Antipode Wehler bevorzugte, focht Hildebrand mit dem Florett, und er investierte ein leistungsorientiertes Arbeitsethos, das ihn wiederum mit Wehler verband, in feinsinnige Formulierungen und eine narrative Ästhetisierung, die bis in eine mikroskopisch kleine Unterschrift reichte. Den Höhepunkt dieser Entwicklung und seines akademischen Werks stellte das 1994 erschienene, mehr als tausend Seiten starke Buch „Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler“ dar.

Den Plan einer Erweiterung dieses Opus magnum zurück bis 1815 und nach vorn bis 1989 konnte er nicht mehr realisieren. Eine schwere Krankheit brachte im Jahr 2008 eine Stimme zum Verstummen, die so nötig gewesen wäre, um die historische Diskussion und das öffentliche Bewusstsein der internationalen Politik und ihrer Bedeutung in Deutschland zu kultivieren. Am 18. November wird Klaus Hildebrand, der große Gelehrte deutscher Außenpolitik und der internationalen Politik in der Moderne, der nach wie vor in der Nähe von Bonn lebt, achtzig Jahre alt.