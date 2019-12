Hype ums Meditieren : Acht Wege zum Glück?

Als der Psychologe Stefan Schmidt zum ersten Mal meditierte, existierten noch keine Entschleunigungs-Apps für das überforderte Ich. Meditation und Achtsamkeitstraining waren keine boomende McMindfulness-Industrie, und weder in der Finanzbranche noch im Silicon Valley gehörte Meditieren zu einem optimierten Mitarbeitermanagement dazu. Das war 1998. Schmidt sehnte sich nach Ruhe, nach einem Rückzugsort zur inneren Einkehr, und als ein Freund ihn fragte, ob er mit ihm in ein Schweige-Retreat fahren möchte, sagte Schmidt ja. Zehn Tage verbrachte er in einem Vipassana Retreat, wo er die Grundlagen der Achtsamkeitsmeditation lernte. Heute setzt sich Stefan Schmidt jeden Morgen auf ein Dinkelspreukissen, die Beine untergeschlagen, eine angenehme Position, in der er zwanzig bis 25 Minuten meditiert. Drängt die Zeit, fällt die Geistesschulung kürzer aus, im Kreis der Kollegen meditiert er länger, 35 bis vierzig Minuten. Schmidt sagt, eine seiner Stärken sei es, Ruhe zu bewahren, wenn die Suppe hochkoche.

Der Meditationsforscher von der Universität Freiburg beschäftigt sich mit der Frage des In-der-Welt-Seins. Eine Frage, die viele umtreibt. Die effizienzgetriebene Bewusstseinsindustrie speist schon lange sehr erfolgreich zurechtgestutzte religiöse Praktiken aus Fernost in den kapitalistischen Kreislauf ein. Inzwischen gibt es zahllose CDs, Bücher, Videos und mehrere tausend Apps, die innere Ruhe und Tiefenentspannung versprechen – ausgerechnet indem man jenes Gerät benutzt, das die Unruhe, die man bekämpfen möchte, größtenteils verursacht.

Meditation als Optimierungs-Tool

Unternehmen richten Orte des Rückzugs ein und engagieren Meditationslehrer, damit ihre Mitarbeiter den Kopf freikriegen, neue Kraft schöpfen und wieder voller Elan ans Werk gehen. In Yoga-Studios werden Mantren gesunden, es geht um „Stressreduktion“, das „Regenerieren der Faszien“, „Klarheit des Geistes“, „Kontemplation“ oder „acht Schritte zum Glück“. Oft beschleicht einen der Eindruck, dass das ausgebrannte Ich wieder fit für die Arbeitswelt gemacht werden soll – und vielleicht möchte dieses Ich seine eigene Performance häufig ja auch selbst steigern. Die Medienunternehmerin Arianna Huffington formulierte es einmal so: „Das, was für uns als Individuen gut ist, ist auch für die amerikanischen Unternehmen gut.“

Wenn Stefan Schmidt von Meditation und Achtsamkeit spricht, hat das nichts mit Selbstoptimierung und dem Wunsch, reibungslos zu funktionieren, zu tun oder damit, dass Fließbandarbeiter durch einen ruhigeren Geist höhere Stückzahlen produzieren. MBSR-Flyer (Mindfulness-Based Stress Reduction), die junge, am Strand sitzende Frauen mit nach oben zeigenden Fingerspitzen und rundgeschliffene Kieselsteine abbilden, die aus einer ursprünglich weisen Praxis und Weltsicht ein Lifestyle-Event machen, nerven ihn seit langem.

„Man darf Meditation und Achtsamkeit nicht einer Vermarktung als Stressbewältigungs- und Selbstoptimierungstechnik überlassen.“ Achtsamkeit, so Schmidt, sei eine bestimmte Grundhaltung, der Welt und sich selbst zu begegnen. Man richtet seine Aufmerksamkeit ganz auf die Erfahrung des gegenwärtigen Momentes, ohne zu urteilen. Diese achtsame Haltung kann man durch Meditation üben. Aus ihr erwächst ein aufmerksamer, sensibler, mitfühlender Blick, der im anderen die eigene Verletzlichkeit wahrnimmt. So ein aufs Wir gerichteter Blick, denkt man, täte vielen ganz gut. Schmidt findet, dass sich dieser Wir-Gedanke am schönsten in der Bezeichnung common humanity widerspiegelt. Wir säßen schließlich alle im selben Boot, sagt er.