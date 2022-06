Abtreibungsrecht in Amerika : Die Republikaner waren nicht immer strikte Gegner der Abtreibung

Nach der Entscheidung des Supreme Courts zeigt sich: Der Entzug des Rechts auf Selbstbestimmung macht Schwangere in den USA zu Bürgern zweiter Klasse. Die Konservativen haben vorerst gesiegt. Ihre Haltung war aber nie so eindeutig.

Über das eigene Leben, den eigenen Körper, die eigene Zukunft selbst bestimmen zu können – das sahen Amerikanerinnen und Amerikaner als ihr fundamentales Recht an. Seit der Oberste Gerichtshof das allgemeine Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gekippt hat, ist diese Sicherheit dahin. Die Richter übergaben die Entscheidung über das Abtreibungsrecht an die Bundesstaaten – in fast der Hälfte könnte es nun restriktive Regelungen geben, in neun sind solche nach dem Urteil bereits in Kraft. Alabama oder Missouri etwa verbieten Schwangerschaftsabbrüche ohne Ausnahmen bei Vergewaltigung und Inzest.

Die Warnungen von Bürgerrechtlern wurden praktisch über Nacht bestätigt: Ärzte bieten keine Abtreibungen mehr an, denn Regionalregierungen wie in Texas drohen mit Gefängnisstrafen, und Frauen fürchten den faktischen Zwang, gegen den eigenen Willen Kinder gebären zu müssen. Das Urteil werde die gesellschaftliche Spaltung verschärfen, war vielfach zu hören, denn die Richter entschieden gegen Regeln, die zumindest laut Umfragen eine breite Mehrheit der Amerikaner für richtig hielt.

Der Konflikt um Schwangerschaftsabbrüche ist nicht nur ein Kulturkampf. Es geht um gesellschaftliche und politische Macht. Der Supreme Court, den man mit konservativen Richtern besetzte, diente den Republikanern als Hebel für einen Triumph, an dem sie mehr als vierzig Jahre gearbeitet hatten. Dabei war die Republikanische Partei längst nicht immer so fixiert auf das Thema. wie sie es heute ist.

Bislang war der Schwangerschaftsabbruch in Amerika nicht wie in Deutschland grundsätzlich über das Strafrecht geregelt – nun können die Bundesstaaten dies aber ändern. Entscheidend für das Verständnis der jetzigen Lage ist, dass die beiden kassierten Urteile, „Roe v. Wade“ von 1973 und „Planned Parenthood v. Casey“ von 1992, Abtreibungen als Problem des Rechts auf Privatsphäre regelten, das so nicht in der Verfassung steht.

Die dagegen abzuwägende Frage des Lebensschutzes wollte die bisherige Rechtsprechung lösen, indem man den Bundesstaaten Restriktionen vom Zeitpunkt der selbständigen Lebensfähigkeit eines Fötus erlaubte. Die jetzt aufgehobene „Roe“-Entscheidung basierte auf anderen Präzedenzfällen: Mit Bezug auf die Rechtssicherheitsklausel des 14. Verfassungszusatzes hatten die Obersten Richter 1965 erklärt, dass verheiratete Paare das Recht hätten, über den Gebrauch von Verhütungsmitteln selbst zu entscheiden („Griswold v. Connecticut“) – dies weiteten sie später auf Unverheiratete aus.

Es geht um die Rechte des Individuums

Bei den jetzt aufgehobenen Entscheidungen ging es also nicht um religiös motivierte Erwägungen zum Beginn des Lebens, sondern um die Rechte des Individuums gegenüber dem Staat – der 14. Zusatz wurde im Sinne eines Rechts auf private Entscheidungen interpretiert. Daher verstehen Gegner des jüngsten Urteils dieses auch als fundamentalen Angriff auf bürgerliche Freiheitsrechte, ja als Abschaffung des vollen Bürgerstatus von Menschen, die schwanger werden können.